İstanbul dahil iki ilde kamu kurumlarında mesai saatleri değişti
|01 Aralık 2020 13:04
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İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde olacağını bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."
BURSA
Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi.
İçişleri Bakanlığının gönderdiği "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri güncellenirken,
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2 Aralıktan itibaren kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatleri saklı kalmak kaydıyla, 7/24 saat uygulaması ile zorunlu kamu hizmeti yürüten, vardiya usulüyle çalışan kurumlar hariç (112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, zabıta, kolluk kuvvetleri, güvenlik personeli vb.) tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların saat 10.00'da başlayacak mesaisi saat 16.00'da bitecek" ifadelerine yer verildi.
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