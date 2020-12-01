Bakan Varank: Bu musibeti yenmek elimizde
|01 Aralık 2020 13:15
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyada artan kısıtlamalar ve düşen talep sebebiyle İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) kasımda 51,4 olarak gerçekleştiğini belirterek, "50'nin üzerindeki her değer üretim sektörü açısından pozitif beklentiyi işaret etse de salgınla mücadelede daha çok gayret etmeliyiz. Bu musibeti yenmek elimizde." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, İSO tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI anketinin kasım ayı sonuçlarını değerlendirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yapılan kısıtlamaların etkisine dikkati çeken Varank, "Tüm dünyada artan kısıtlamalar ve düşen talep sebebiyle İSO İmalat PMI 51,4 olarak gerçekleşti. 50'nin üzerindeki her değer üretim sektörü açısından pozitif beklentiyi işaret etse de salgınla mücadelede daha çok gayret etmeliyiz. Bu musibeti yenmek elimizde." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, paylaşımında, endeksin aylara göre değişimini içeren infografiğe de yer verdi.
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