İhsan Arslan geri adım attı

AK Parti eski Diyarbakır Milletvekilliği İhsan Arslan, 'Aklımda Kalan' ve 'Ardımda Kalan' adlı iki ciltlik hatıratında partisine yönelik sert eleştiriler yapmış, eleştirilerini BBC Türkçe'ye verdiği röportajda sürdürmüştü.

Arslan, 24 Kasım'da AK Parti MYK'sı tarafından oybirliğiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Oğlu Mücahit Arslan, AK Parti Ankara Milletvekili ve Erdoğan'ın çok yakın danışmanlarından biri olan İhsan Arslan, disipline gönderilmeden sonraki sessizliğini Hürriyet'ten Hande Fırat'a bozdu.

BBC'ye röportajı kitabı hazırlayan gazeteci Ayşe Karabat'ın ricası üzerinde röportaj verdiği ama röportajın kendi onayı olmadan yayınlandığını söyleyen Arslan, "davamızın lideri" dediği Erdoğan'dan helallik istedi.

Arslan açıklamaları şöyle:

"Kararı partimiz adına normal, kendi adıma üzücü buluyorum"

"Kararı partimiz adına normal, kendi adıma üzücü buluyorum. Sözlerimin özellikle AK Parti muhalifleri tarafından bambaşka yerlere çekilmeye çalışıldığı bir ortamda, elbette düzeltme yapma ihtiyacı duyuyorum. O mülakata dair bir hususu burada paylaşmak durumundayım. BBC benim özel tercihim değildi. Onlara konuşmam, kitaplarımın yayına hazırlanmasına katkı sunan arkadaşın tavassutu ve ricası üzerine oldu. Röportajı yazıya döktüklerinde, benim onayımı alıp öyle yayımlayacaklardı. Ama öyle yapmadılar. Hal böyle olunca, okurlara sundukları o metinde, yanlış anlaşılmaya ya da benim kastetmediğim anlamlar yüklenmeye müsait ibareler de yer aldı. Nihai metin benim onayım alınarak oluşturulsaydı, bunlar yaşanmazdı. Ama olan oldu"

"Kendilerinden helallik istiyorum"

"Gereksiz bir tartışmaya sebebiyet vermiş olmak beni tabii ki üzdü. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Tayyip Bey'e ve partimize ne kadar değer verdiğimi bizim camiada tüm arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. O sadece partimizin değil, davamızın da lideridir. Aramızda özel bir hukuk var. Ona ve ailesine daima saygı ve sevgi beslemişimdir. Bu husustaki hassasiyetim herkesin malumudur. İstemeyerek de olsa yol arkadaşlarımızı incittiysem kendilerinden helallik diliyorum."

"Siyasette son durağım AK Parti olacak"

"Ben AK Parti'ye kuruluş günlerinden itibaren dava şuuruyla gönül vermiş bir insanım. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu davanın bir neferi olmaya devam edeceğim. Benim siyaset serüvenim Milli Nizam'la başlamıştır. Bu fani hayatta siyasetteki son durağım ise AK Parti'dir."

Erdoğan'ın "Kürt meselesi diye bir şey yok" açıklaması

"Sayın Cumhurbaşkanımız kendi bakış açısından elbette haklıdır. Tayyip Bey, Kürt sorunu adıyla kalıplaşmış bir meselenin çözümü için samimi ve son derece cesur adımlar atmış bir liderdir. AK Parti iktidarı döneminde bölgenin inanılmaz derecede kalkındığını, refahın yükseldiğini hiç kimse inkar edemez. Başkanımız Tayyip Bey'in o süreçteki başarıları ve söylemleri hepimizi duygulandırmıştır. Reformların ve atılımların zirvede olduğu dönemde, Tayyip Bey AK Parti grubunda konuşurken, bizim partimize mensup olmayan bölge vekillerinin bile ağladıklarını unutamam. Kitabımda da belirttiğim gibi, bu konularda hiçbirimizin Tayyip Bey'e küsme hakkı olamaz. O bir lider olarak hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptı."

"Öte yandan ben de tümüyle haksız sayılmam. Zira bölgenin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi, kanaatimce sorunun tüm boyutlarıyla sona ermiş olduğu anlamına da gelmiyor. AK Parti olarak meselenin farklı boyutlarına da kafa yorarak, bölge insanının nabzını tutarak, bu ülke için büyük işler yapabileceğimizi, o bölgedeki oy oranımızı daha da yükseltebileceğimizi düşünüyorum. Bana sorarsanız, terör örgütünün varlığını sürdürebilmesi, HDP gerçeğinin ortada durması, bölge insanlarının sorunlarında halen çözüm bekleyen boyutlar olduğunun işaretidir."

"AK Parti ile bölgede yeni bir hava oluştu"

"AK Parti'nin iktidara gelişinden önceki dönemlerde, bölge insanlarının sıkıntılarını sadece bir terör meselesinden ibaret gören zihniyetlerin, dağları ve ormanları bombalandığı zamanlar olmuştu. AK Parti'nin iktidara gelişiyle o hatalı politikalar son buldu. Bölgede yeni bir hava oluştu. Herkesi kucaklayan partimiz, bölge insanlarımızdan da teveccüh gördü. Türkiye olarak o eski yanlışlıklara düşmemeliyiz. Dediğim budur."

"Sistem değişikliği ile halkın iktidar üzerindeki gücü arttı"

"İktidarımız döneminde gerçekleştirilen sistem değişikliğinin bir devrim olduğuna inanıyorum. Başkanlık sistemi, demokrasiyi zayıflatmaz. Nitekim bu yeni sistem halkın iktidar üzerindeki gücünü arttırdı. Başkan olacak kişinin yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İster parlamenter sistem olsun ister başkanlık sistemi olsun, uygulamanın teori kadar önemli olduğunu unutmamak lazım. Bizdeki yeni sistemin artıları ve eksileri de uygulamalar neticesinde ortaya çıkıyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor, ortaya çıkan eksiklerin giderileceğini belirtiyor."

"Benim soru işaretlerim Tayyip Bey'den sonraki döneme ilişkin"

"Kitabımda da ifade ettiğim üzere Tayyip Bey, son derece kabiliyetli, enerjik, karizmatik ve tecrübeli bir lider. Ancak, Allah elbette gecinden versin, Tayyip Bey'den sonra bu makamı onun kadar iyi kullanacak ikinci bir lider bulmanın hiç de kolay olmayacağına inanıyorum. Dolayısıyla benim soru işaretlerim Tayyip Bey'den sonraki döneme ilişkindir."