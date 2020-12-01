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Vali uyardı: Vaka yükü, kaldırılamaz bir noktaya doğru ilerliyor

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'da vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz" dedi.
 01 Aralık 2020 13:23
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Vali uyardı: Vaka yükü, kaldırılamaz bir noktaya doğru ilerliyor

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'da vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz" dedi.

Korona virüsle mücadelenin Samsun halkının ve tüm kamu kurumlarının tek gündemi haline geldiğini belirten Vali Zülkif Dağlı, "Samsun'da kamu yönetimi olarak tek gündemimiz pandemi. Samsun olarak korona virüs yayılımı anlamında oldukça kritik günlerden geçiyoruz. Bu nedenle işimizi, gücümüzü, tüm mesaimizi korona virüsle mücadeleye ayırdık. Mücadelemizin odak noktasını sağlık hizmetlerimizin devamlılığını korumak oluşturuyor. Bunu sağlayabilmek için virüs yayılımını halkımızla birlikte durdurmak zorundayız. Eğer bunu başaramazsak ilimizde daha sıkıntılı tabloların ortaya çıkması maalesef kaçınılmaz. Tüm çabamız virüsü kontrol altına alarak, Samsun'u yeniden virüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından örnek gösterilen bir il haline getirmek" diye konuştu.

Samsun'da vaka sayısı hızla artmaya endişelendirici olduğunu kaydeden Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı şunları söyledi:

"Anlık olarak ilimizdeki durumu takip ediyoruz. Artan vaka sayısı karşısında alınması gereken sağlık önlemleri ve planlamalar konusunda Sağlık İl Müdürlüğümüzle sürekli irtibat halindeyiz. Ancak görünen o ki, Samsun merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. Bu yükü dağıtmak için Asarcık, Kavak gibi ilçe hastanelerimizi de daha aktif olarak devreye sokma noktasında planlamalarımızı yapıyoruz. İlimize bir bütün şeklinde bakarak özel hastane, kamu ayırımı olmadan tüm sağlık kaynaklarımızı pandemiyle mücadelede ortak olarak kullanıyoruz. Ancak gerçekçi olmamız gerekiyor. Maalesef bu vaka artış trendi devam eder ve önlemlere uymamaktaki ısrarımız sürerse yoğun bakım yatak sayımızı ne kadar artırırsak artıralım önümüzdeki dönemde bu anlamda sorun yaşamayacağımızı kimse garanti edemez. Herkesin bu durumu görüp, kendini durdurması, sınırlaması, kurallara ve önlemlere koşulsuz olarak uymayı toplumsal bir görev edinmesi gerekiyor. Hala başsağlığı ya da aile içi ziyaret kaynaklı bulaşların yaşandığı ilimizde, tüm Samsunluların durumun ciddiyetini anlayıp, etraflarındaki herkesi uyararak, virüsün bulaşmadığı güvenli alanlar oluşturması artık şart. Sevdiklerimizin arkasından ağlamak istemiyorsak, aşı ülkemize gelene kadar en üst düzeyde mücadele etmek, gerekmedikçe evlerimizden çıkmamak, maske ve sosyal mesafeye hiç olmadığı kadar önem vermek zorundayız. Tüm Samsunluları özellikle önümüzdeki aylarda hiç olmadığı kadar dikkatli olmaya davet ediyorum. Zor bir süreci en ön cephede yürüten sağlık çalışanlarımız, risk grubundaki hastalarımız, yaşlılarımız adına bunu istiyorum. Artık mazeret üretmenin, zaten bana bir şey olmaz demenin zamanı değil. Hep beraber, el birliğiyle mücadele edelim, şehrimizi pandemi mücadelesiyle tekrar Türkiye'ye örnek il haline getirelim."
İhlas Haber Ajansı
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