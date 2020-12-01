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Bilim Kurulu üyesi: Bu ilde yeni yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, vakaların arttığı Adana'da şu an her hastayla ilgilenebildiklerini ancak yeni servis ve yoğun bakım hazırlığında olduklarını söyledi.
 01 Aralık 2020 13:32
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Bilim Kurulu üyesi: Bu ilde yeni yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, vakaların arttığı Adana'da şu an her hastayla ilgilenebildiklerini ancak yeni servis ve yoğun bakım hazırlığında olduklarını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka sayıları tekrardan artmaya başlayınca ülkemizde de yeni tedbirler hayata geçirildi. Özellikle son 2-3 aya göre yoğun bir artış yaşanan salgın nedeniyle hastanelerde de yoğun bakım yatakları dolmaya başladı. Uzmanlar ise hayata geçen yeni tedbirlerin yerinde olduğunu söyledi.

Vaka sayılarının yükselmesi ve yeni kısıtlamaların hayata geçirilmesiyle korona virüsten kurtulmak için tek çare olarak bakılan aşıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Tedbirler oldukça doğru"

Tedbirlerin yerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gündüz, "Vaka sayısı ülkemizde artmaya devam ediyor. İnsan hareketlerini kısıtlamak kesinlikle önemli. Bunun artması veya azalması toplumun aldığı mesaja göre değişebilir. Çünkü eğer toplum rehavete kapılırsa o zaman vaka sayısı artacaktır ve onun artması, aktif hasta sayısının artması anlamına gelir. Hastanede yatan hasta sayısı da artıyor ve onun da bir bölümü yoğun bakımda yatıyor. Toplum bu kısıtlılıklardan bence iyi bir mesaj çıkartmalı ki aşılanıncaya kadar böyle devam etmeyi öğrensin" diye konuştu.

Yoğun bakımlardaki artan hasta sayısının da arttığını belirten Prof. Dr. Gündüz, "Adana'da şu anda hastalarımıza hizmet verecek durumdayız ancak olası bir artışta oluşabilecek yoğunluğu karşılamak için ek tedbirler yeni servis ve yoğun bakımlar hazırlığı içerisindeyiz. Şu anda yine mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde servis ve yoğun bakımlara yatırabiliyoruz. Ancak toplumun çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu kapasitenin aşılmaması için tedbirlerin uygulanması için rehavete kapılmamak önemli. Tedbirler yeterince uygulanmaz ise vakalar artmaya devam edecek. Tedbirleri sonuna kadar uygulayıp bütün enfeksiyonlardan korunmak önemli" ifadelerini kullandı.

"Aşıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yok"

Aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren ve kendisinin de aşılandığını anlatan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, daha sonra şunları söyledi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz komplikasyon bildirilmedi. Aşının yapılması çok önemli. Bu hastalıktan korunabilmemizin tek yolu aşı yapmak ve toplumun bağışıklık kazanması. Toplumun bağışıklık kazanması önemli. İnşallah aşı çıktıktan, halkımızın hizmetine sunulduktan sonra bu hastalığı ancak yenebileceğiz. Öncelik sağlıkçılar olmak üzere isteyen vatandaşlara da aşı vuruluyor. Ben kendimde hiçbir yan etki görmedim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki olduğu konusunda bir bilgi paylaşılmadı."
İhlas Haber Ajansı
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