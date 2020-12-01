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Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten ilk açıklama

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
 01 Aralık 2020 13:41
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kısa bir fizik tedavi sonrasında, en kısa sürede aşık olduğum Antalya'ma ve canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Başkan Böcek'in açıklamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

Hemşehrilerini hayatının en özel ve en anlamlı "merhabasıyla" selamladığını dile getiren Böcek, "Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu, kendimi çok iyi hissettiğimi belirtmek istiyorum. Dualarınızla desteklerinizle zor günleri geride bırakmayı başardım." ifadelerini kullandı.

Hastanede kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Böcek, şöyle devam etti:

"Hastanede ziyaretime gelerek beni yalnız bırakmayan Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bu zorlu süreci atlatmama katkı koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, ata dostumuz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, süreci yakından takip edip, sürekli bilgi alan İYİ Parti Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e, Türkiye'nin dört bir yanından arayıp soran, moral veren tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, dostlarımız, ailem, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."

Tedavi sürecinde üstün gayret göstererek, Antalyalılara hizmeti devam ettiren belediye bürokratlarına ve meclis üyelerine de teşekkür eden Böcek, sağlığına kavuşmasını sağlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin çalışanları ile Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a minnetlerini sundu.

Tedavisinin her aşamasında iyi niyetlerini, dualarını yanında hissettiği hemşehrilerine de teşekkür eden Böcek, "Kısa bir fizik tedavi sonrasında, en kısa sürede aşık olduğum Antalya'ma ve canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, çok yakında görüşmek üzere, sağlıkla kalın." diye konuştu.

- 7 Eylül'de yoğun bakıma alınmıştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.

Anadolu Ajansı
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