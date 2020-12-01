13 ilde FETÖ'ye mahrem yapılanma operasyonu: 19 gözaltı
|01 Aralık 2020 13:56
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Şanlıurfa merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında bir albay ve yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 19 şüphelinin yakalanması için karar çıkardı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Sivas, Balıkesir, Antalya, Bingöl, Kayseri ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında bir albay ve yarbayın da yer aldığı çeşitli rütbelerdeki 19 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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