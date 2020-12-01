1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BioNTech, aşı için Avrupa İlaç Ajansına başvurdu

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için dün, Avrupa İlaç Ajansına (EMA) koşullu piyasa onayı verilmesi konusunda başvuru yaptığı bildirildi.
 01 Aralık 2020 14:34
+Aa- Yazdır
BioNTech, aşı için Avrupa İlaç Ajansına başvurdu

BioNTech'ten yapılan açıklamada, dünkü başvuruyla EMA tarafından 6 Ekim'de Kovid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşı adayına ruhsat verilmesi için başlatılan sürecin tamamlandığı belirtildi.

Aşının daha önce SARS-Cov-2 enfeksiyonu görülmeyen hastalarda yüzde 95 etkili olduğunun belirtildiği açıklamada, aşının etkinliğinin tüm yaş ve cinsiyet gruplarında tutarlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "EMA, aşı adayının Kovid-19'a karşı koruma için faydalarının, olası risklerden daha ağır bastığı sonucuna varırsa ajans şartlı piyasa onayının verilmesini önerecektir. Bu, BNT162b2'nin 2020'nin sonundan önce Avrupa'da kullanılmasını sağlayabilir." ifadelerine yer verildi.

- "Aşımızın hızlı küresel dağıtımını sağlamak için çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, başvuruyu Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarında önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Şahin, "Onaylanırsa aşımızın hızlı küresel dağıtımını sağlamak için dünya genelinde düzenleyici kurumlarla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Normale dönebilmek için virüsle mücadeleye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pfizer Üst Yöneticisi Albert Bourla, söz konusu başvuruyla Kovid-19 kriziyle mücadelede çabalarında önemli bir kilometre taşına daha ulaştıklarını vurgulayarak "Bu yolculuğun başlangıcından beri insanların bir aşı beklediğini biliyorduk ve olası bir onay alır almaz, Kovid-19 aşı dozlarını dağıtmaya hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu aşının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) başta olmak üzere Avustralya, Kanada ve Japonya'da yetkili kurumlara başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Şirketler, 6 Ekim'de yaptıkları açıklamada, EMA'nın "BNT162b2" adlı aşı adayını, "Rolling Review" adı verilen bir süreçle inceleyeceğini açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rusya'da kovid aşısı oldular, virüse yakalandılar!
01 Aralık 2020 11:42		 Azerbaycan ordusu işgal altında bulunan Laçın'a girdi
30 Kasım 2020 23:33
Ruslar harcamalarını kısıp, gıda ve ilaç almaya başladı
30 Kasım 2020 23:21		 DSÖ: Kovid-19'un kökenini politize etmeyin
30 Kasım 2020 23:11
Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den yanıt
30 Kasım 2020 22:51		 İran Devrim Muhafızları Komutanı saldırıda hayatını kaybetti
30 Kasım 2020 20:55
İngiltere'de halka D vitamini dağıtılacak
30 Kasım 2020 14:30		 Yunanistan'da, Türk Müftü Mete'ye tehdit: En iyi Türk, ölü Türk
30 Kasım 2020 14:12
Göktaşının atmosfere girişi böyle görüntülendi
30 Kasım 2020 13:38		 Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki koridor Tahran'ı endişelendiriyor
30 Kasım 2020 12:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:03 - Dünyada bir ilk... Koronavirüs nefesten tespit edilecek14:59 - Bu hastanede 2 doktor koronaya yakalandı14:47 - 23 yaşındaki anne, bebeğini kucağına alamadan koronaya yenik düştü14:46 - EDHO setine saldıran şüpheliler, Oktay Kaynarca'yı suçladı14:43 - Siirt merkezli narko-terör operasyonu: 18 tutuklama14:40 - 4 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
14:38 - Belediyenin talebiyle Çorumlu Hasan Paşa, Payitaht dizisine eklendi14:34 - 90 KPSS puanlı tüm adaylar, şartları taşımadığı gerekçesiyle elendi14:34 - BioNTech, aşı için Avrupa İlaç Ajansına başvurdu14:30 - Kayınpederini baklava ile zehirleyen şüpheli daha önce de eşini meyve suyu ile zehirlemiş14:17 - 106 yaşında koronavirüsü yendi: Yeniden doğmuş gibiyim14:13 - CHP Milletvekili Başarır'dan 'Ordu satılmış' sözlerine açıklama
14:13 - Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı14:09 - Halalarının cenaze töreninde, ağabeyi ile yengesini vurdu13:59 - Savunma Sanayii İcra Komitesi yarın toplanacak13:57 - Gençlik ve Spor Bakanlığı yer değiştirme taleplerini alacak13:56 - 13 ilde FETÖ'ye mahrem yapılanma operasyonu: 19 gözaltı
13:54 - Meslek lisesinde ateş ölçümü de yapan dezenfektan cihazı üretildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
Memurluğa atandığını 17 yıl sonra öğrendi, AYM ret verdi
İstanbul dahil dört ilde, yeni mesai saatleri genelgesi yayımlandı
MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
2 hafta sonra aşı yapılmaya başlanacak, ilk aşıyı Sağlık Bakanı olacak
Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
27. dönem POMEM'e başvuracak adayların 10 talebi
Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
tv8boykot 5
dostla çay içmek 3
federasyondan aradılar 3
En az çaba kuralı 4
Kara cuma Bindirimi 2
hayalet şehir 1
maske festivalinin düzenlenmesi 2
para ile satılamaz 6
Kapı doorwayetkisi 5
SON İLANLAR
Karatay Belediyesi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam