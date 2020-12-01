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Belediyenin talebiyle Çorumlu Hasan Paşa, Payitaht dizisine eklendi

Çorum Belediyesinin talebiyle Yedi Sekiz Hasan Paşa, Payitaht dizisine eklendi
 01 Aralık 2020 14:38
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Çorum Belediyesi girişimleri sonrasında, Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa ve Çorum leblebisi, TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisine eklendi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, bir hafta önce belediyeye ait resmi internet sitesinden TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa ve leblebinin yer alacağını duyurdu. Yaptığı açıklamada "Belediyemizin girişimleri sonucu dizi yapımcıları ile görüşülerek Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın Sultan Abdülhamid döneminin önemi figürleri arasında yer aldığı belirtildi ve dizi yapımcıları da bu fikre sıcak bakarak Hasan Paşa ve Çorum'un da senaryoya dahil edildi" denildi.

Sinema sanatçısı Bülent İnal'ın canlandırdığı Payitaht Abdülhamid dizisinin 27 Kasım Cuma akşamı yayınlanan son bölümünün senaryosuna Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa ve leblebi sahnesi yapımcı şirket tarafından eklendi. Medyada yer alan bilgilere göre, Çorum leblebisi ve Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın senaryoya eklenmesi karşılında 40 bin TL'lik reklam ücreti ödendi.

Dizide Çorum leblebisinin faydaları anlatılırken Hasan Paşa hakkında da bilgi verildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Çorum'un yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın TRT'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

YEDİ SEKİZ HASAN PAŞA KİMDİR?

1831'de Çorum'un Kuşsaray köyünde doğdu. Askerliğine kadar demirci ustası olan babasının yanında çalışıp, askerliğini yapmak üzere İstanbul'a gitti. Kırım Savaşı'na katıldı. İstanbul'a dönüşünde çavuş oldu. Gözü pekliğiyle, daha çok Arnavut ve Çerkezlerin tekelinde olan muhafız alaylarında kendine yer edindi. Muhafız olarak katıldığı bir hac seferi sonrası içinde bulunduğu gemiyi batmaktan kurtarınca, Abdülmecit tarafından mülazımlık (teğmen) payesiyle ödüllendirildi. II. Abdülhamid'i devirmek için Çırağan baskınını gerçekleştiren Ali Suavi'yi bir sopayla kafasına vurarak öldüren Hasan Ağa'ya bu olaydan sonra paşalık (generallik) unvanı verildi.

93 Harbi'nde Kafkas cephesinde görev yaptı. Abdülhamid'in en güvendiği adamı haline geldi. Osmanlı ordusunda erlikten mareşalliğe kadar yükselebilen nadir isimlerden biri olarak bilinen Hasan Paşa'nın okuma ve yazması zayıf olduğu için Arapça yedi ile sekiz rakamlarından imzasını oluştuğu için bu lakabı aldığı rivayet edilir. Hasan Paşa, 1905'te hayatını kaybetti.
Memurlar.Net
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