Belediyedeki şube müdürü itfaiye müdürü kadrosuna atanabilir mi?

Soru:Büyükşehir Belediyelerinde görevli şube müdürleri itfaiye şube müdürü olarak atanabilir mi?

Cevap: 5393 sayılı Belediye Kanununun 52. maddesinin ilk fıkrasında, "İtfaiye teşkilatının çalışma usül ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir." denilmektedir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in "Zabıta ve itfaiye personeli" başlıklı 20. maddesinin birinci fıkrasında zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütüleceği hükme bağlanmış, itfaiye müdürü kadrosunda görev yapanların belediye bünyesindeki şube müdürü ve müdür kadrolarına alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları taşımaları kaydıyla, sınavsız, genel hükümlere göre atanabilecekleri ifade edilmiştir.

Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 8. maddesinde belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanlarının daire başkanı, itfaiye müdürü, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşacağı hüküm altına alınmış, Yönetmeliğin "Görevde Yükselme Şartları" başlıklı 19. maddesinin birinci fıkrasında itfaiye şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl itfaiye amiri olarak çalışmış olmak,

3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak,

şartları getirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, "Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümlerden, belediyedeki şube müdürünün itfaiye şube müdürü kadrosuna atanmasının görevde yükselme mahiyetinde bir atama olmadığı ve görevde yükselme sınavına tabi olmayacağı anlaşılmaktadır. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun zabıta müdürü kadrosuna atamayla ilgili vermiş olduğu bir karar sorunun cevabında emsal olabilecektir. Danıştay İDDK'nun bahse konu E. 2018/137, K. 2019/4596 numaralı Kararında "Bu kapsamda, zabıta müdürü kadrosuna atanacakların görevde yükselme sınavına tabi tutulamayacağı açıktır. Ancak, zabıta müdürü kadrosuna atanabilmek için atanacak kişinin hizmet süreleri yönünden 657 sayılı Kanun'un 68. maddesinin (B) bendinde yer alan şartları taşımaları yanında ayrıca en az iki yıl zabıta teşkilatında çalışmış olması gerekmektedir." ifadelerine yer verilmiştir. Kararda, görevde yükselme sınavına tabi olmayan zabıta müdürü kadrosuna atanabilmek için zabıta teşkilatında iki yıl çalışmış olma şartının aranması gerektiği vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, belediyede görevli şube müdürünün itfaiye şube müdürü kadrosuna sınava tabi olmaksızın atanabileceği, atama için en az iki yıl itfaiye amiri olarak çalışma şartının aranmayacağı, ancak diğer özel şartların taşınması ile aranacak hizmet süresinin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.