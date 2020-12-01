1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

23 yaşındaki anne, bebeğini kucağına alamadan koronaya yenik düştü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ve doğumuna üç gün kala korona virüse yakalanarak tedavi altına alınan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, minik kızı Nehir'i kucağına alamadan hayatını kaybetti.
 01 Aralık 2020 14:47
+Aa- Yazdır
23 yaşındaki anne, bebeğini kucağına alamadan koronaya yenik düştü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ve doğumuna üç gün kala korona virüse yakalanarak tedavi altına alınan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, minik kızı Nehir'i kucağına alamadan hayatını kaybetti.

Kızı Nehir Kadı'yı dünyaya getirmeden 3 gün önce korona virüse yakalanan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, doğumdan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Virüsün ciğerlerini sarması ile birlikte durumu daha da ağırlaşan Kadı'nın tedavisine İstanbul'da özel bir hastanede devam edildi. Yaklaşık 2 haftadır yaşam mücadelesi veren anne Kadı'nın Sağlık Bakanlığı'ndan kök hücre tedavisi için onay alınmış ve tedavisi için kampanya başlatılmıştı. Minik kızı Nehir'i kucağına alamadan yaşamını yitiren genç annenin acı vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
106 yaşında koronavirüsü yendi: Yeniden doğmuş gibiyim
01 Aralık 2020 14:17		 Belediyeden uyarı: Su krizi yaşayabiliriz
01 Aralık 2020 13:52
Taziye evi, immün plazma bağışı çalışmalarına tahsis edildi
01 Aralık 2020 13:45		 Vali uyardı: Vaka yükü, kaldırılamaz bir noktaya doğru ilerliyor
01 Aralık 2020 13:23
Düzce'de kazı çalışmalarında Medusa heykeli bulundu
30 Kasım 2020 23:20		 Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
30 Kasım 2020 20:31
Diyarbakır'da 1800 yıllık atık su kanalı bulundu
30 Kasım 2020 19:31		 Alarm verilen ilde ev ziyaretleri iptal edilebilir
30 Kasım 2020 18:49
Bu ilde cenazelere katılımda 15 kişi sınırı getirildi
30 Kasım 2020 16:39		 Vakaların arttığı ilde hastanede koronaya karşı 'ek' önlem
30 Kasım 2020 16:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:03 - Dünyada bir ilk... Koronavirüs nefesten tespit edilecek14:59 - Bu hastanede 2 doktor koronaya yakalandı14:47 - 23 yaşındaki anne, bebeğini kucağına alamadan koronaya yenik düştü14:46 - EDHO setine saldıran şüpheliler, Oktay Kaynarca'yı suçladı14:43 - Siirt merkezli narko-terör operasyonu: 18 tutuklama14:40 - 4 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
14:38 - Belediyenin talebiyle Çorumlu Hasan Paşa, Payitaht dizisine eklendi14:34 - 90 KPSS puanlı tüm adaylar, şartları taşımadığı gerekçesiyle elendi14:34 - BioNTech, aşı için Avrupa İlaç Ajansına başvurdu14:30 - Kayınpederini baklava ile zehirleyen şüpheli daha önce de eşini meyve suyu ile zehirlemiş14:17 - 106 yaşında koronavirüsü yendi: Yeniden doğmuş gibiyim14:13 - CHP Milletvekili Başarır'dan 'Ordu satılmış' sözlerine açıklama
14:13 - Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı14:09 - Halalarının cenaze töreninde, ağabeyi ile yengesini vurdu13:59 - Savunma Sanayii İcra Komitesi yarın toplanacak13:57 - Gençlik ve Spor Bakanlığı yer değiştirme taleplerini alacak13:56 - 13 ilde FETÖ'ye mahrem yapılanma operasyonu: 19 gözaltı
13:54 - Meslek lisesinde ateş ölçümü de yapan dezenfektan cihazı üretildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
Memurluğa atandığını 17 yıl sonra öğrendi, AYM ret verdi
İstanbul dahil dört ilde, yeni mesai saatleri genelgesi yayımlandı
MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
2 hafta sonra aşı yapılmaya başlanacak, ilk aşıyı Sağlık Bakanı olacak
Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
27. dönem POMEM'e başvuracak adayların 10 talebi
Seyahat İzin Kurullarından izin alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dostla çay içmek 3
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 6
ali babacan'ın mülakatı kaldıracağız açıklaması 1
Wuhan 3
koronavirüs test kuyruğu için ücret ödemek 2
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 2
Tek başıma kalsam bile Kelbecer'i savunacağım 1
geçen ayın enleri 1
kasım ayı sözlük puan sıralaması 9
SON İLANLAR
Karatay Belediyesi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam