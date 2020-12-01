EDHO setine saldıran şüpheliler, Oktay Kaynarca'yı suçladı

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Maltepe'de yapılan çekimleri sebebiyle set çalışanlarının kaldığı otelde olay çıktı. Çalışanların kaldığı odanın kapısını tekmeleyerek saldırı girişiminde bulundukları iddia edilen şahıslardan dizinin başrol oyuncusu hakkında suçlama geldi.

Otel odasının kapısını tekmeledikleri iddia edilen 2 kişi tutuklanırken şüphelilerin verdikleri ifadede kendilerinin mağdur olduklarını ve Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdükleri öğrenildi.

Gözaltına Alındılar

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz dizisinin set ekibi Maltepe'de bulunan bir otelde saldırıya uğradı. Çalışanların kaldıkları odanın kapısını tekmeledikleri iddia edilen Arif Y. ve Şiyar A. Yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulandığı ve 'Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek' suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikleri bilgilerine ulaşıldı.

Mağdur Biziz Dediler

Asıl mağdurun kendileri olduğunu söyleyen şahıslardan biri mahkemedeki ifadesinde kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biriyle fotoğraf çektirmek istediğini, dizide oynayan bu oyuncunun fotoğraf çekilmek istemediğini belirtti. Fotoğraf çekilme talebi reddedilince bozulduğunu ve odasına geçerken karşı odadaki kapıya ayağıyla vurduğunu ancak daha sonra yaptığı hareketten pişman olduğunu ve özür dilemek için aşağıya indiğini ekledi.

Bu sırada tanımadığı bir kişinin dizi oyuncularına saldırdığını, kendiyle fotoğraf çekilmek istemeyen kişinin de bu esnada gözüne ve kafasına vurduğunu iddia etti. Olayda asıl mağdur olan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Şiyar A., Suçla herhangi bir ilgileri olmadığını, asıl mağdurun ve dayak yiyenin kendileri olduğunu belirtti. Bir diğer şüpheli Arif Y., kendisinin iki tarafı sakinleştirmeye çalıştığını iddia ederek olayla uzaktan yakından bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Şiyar'ı sakinleştirmek için yanına gittiğini ekleyen Arif Y., Şiyar'ın kapıya tekme atıp atmadığını ise görmediğini söyledi.

Oktay Kaynarca'ya Suçlama

Mahkemedeki sorgularının hemen ardından 'Birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli ihlal etmek' suçundan tutuklanan Şiyar A. ile Arif Y.'nin polis ekiplerine verdikleri ifadelerinde ise dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın kendilerini ölümle tehdit ettiğini öne sürdükleri öğrenildi.