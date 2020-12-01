Yunanistan gerçek vaka sayılarını açıklamıyor, soruşturma başlatıldı
Yunanistan'da açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının "gerçeği yansıtmadığı" öne sürüldü. İddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.
|01 Aralık 2020 15:19
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Yunan basınındaki haberlerde, Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun (EODY) vaka sayılarını hesaplarken kullandığı 2 ayrı metot dolayısıyla ülkede açıklanan Kovid-19 verilerinin "gerçeği yansıtmadığı" savunuldu.
Haberlerde, kamu ile özel hastanelerde edinilen günlük vaka sayısında izlenen bu iki ayrı metot dolayısıyla Başbakanlık ile Sağlık Bakanlığı uzman komitesine gönderilen vaka sayılarının aynı olmadığı iddia edildi.
EODY ise söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, bu haberlerin "hayal ürünü" olduğu belirtilerek ülkede "milli birlik gerektiren anlarda bu tür haberlerin içe kapanıklık ve kuşku uyandırdığı" ileri sürüldü.
Atina Savcılığı, iddiaları araştırmak üzere EODY hakkında soruşturma başlattı.
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