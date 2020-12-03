SGK, 2020/1 KPSS'de yerleşen 300 adayı hala başlatmadı
|03 Aralık 2020 00:03
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2020/1 KPSS tercihlerinde yer alan 2.582 kadro ve pozisyonun 1.400'ü Sosyal Güvenlik Kurumuna aitti.
Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Temmuz ayında, Başkanlığa yerleştiği ÖSYM tarafından açıklanan 1400 adaydan 300'e yakın adayın atama işlemlerini hala tamamlayamamıştır.
Başkanlık 31 Ağustos'ta yayımladığı açıklamayla, yerleşen adayların 30 Eylül 2020 tarihine kadar kuruma vermelerini istemişti.
SGK'ya yerleşen adaylar, mevcut mevzuatta güvenlik soruşturması yapılmasını öngören bir düzenleme olmadığı için, 30 Eylül'den bu yana atama işlemlerinin yapılmasını beklemektedir.
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