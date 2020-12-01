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Antalya'da piknik yapılması yasaklandı

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapılmasını yasaklandı. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL ceza verilecek
 01 Aralık 2020 15:43
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Antalya'da piknik yapılması yasaklandı

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapılmasını yasaklandı. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL ceza verilecek. İşte Kurul kararı

ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020/103
Karar Tarihi: 01/12/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Koronovirüs (Covid-19) kapsamında ilimizde alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. Maddesine istinaden 01.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
1. İlimizde bulunan sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında kişilerin çok yakın mesafede bir arada bulundukları, bu alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmasının zor olduğu ve bu durumun da Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını arttırıp halk sağlığı açısından risk oluşturduğu dikkate alınarak, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapılmasının yasaklanmasına,
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,
a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 01.12.2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.
Memurlar.Net
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