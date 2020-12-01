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SGK, 11 ildeki 27 taşınmazını satıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara, Bursa, Çanakkale, Çorum olmak üzere 11 ildeki 27 adet taşınmazını satmak için ilana çıktı.
 01 Aralık 2020 15:50
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SGK, 11 ildeki 27 taşınmazını satıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara, Bursa, Çanakkale, Çorum olmak üzere 11 ildeki 27 adet taşınmazını satmak için ilana çıktı. İlanı için tıklayınız.
Memurlar.Net
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