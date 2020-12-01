Belediye Mali İşler Müdürü koronavirüse yenik düştü
|01 Aralık 2020 16:08
|+Aa- Yazdır
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan İlhan Duran, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Beyşehir Belediyesinde uzun yıllardır Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan İlhan Duran'ın bir süre önce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Rahatsızlanıp durumu ağırlaşınca Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan İlhan Duran, 8 gündür burada verdiği yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. 58 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Duran'ın vefatı, belediye çalışanı olan mesai arkadaşları arasında da büyük üzüntüye yol açtı. Duran'ın cenazesi, cenaze nakil aracıyla görev yaptığı Beyşehir Belediyesi hizmet binası önüne getirilirken, burada Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, meclis üyeleri, başkan yardımcısı Zeki Ağmaz, birim amirleri ve belediye çalışanlarının da katılımıyla helallik alındı, dua edildi.
Duran'ın cenazesi doğum yeri olan ilçeye bağlı Emen Mahallesi'nde toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu hastanede 2 doktor koronaya yakalandı
01 Aralık 2020 17:04
|8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü
01 Aralık 2020 16:43
|İl Emniyet Müdürü koronavirüse yakalandı
01 Aralık 2020 16:41
|Virüs tedavisi tamamlanan Sağlık Müdürü görevine başladı
01 Aralık 2020 15:29
|Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten ilk açıklama
01 Aralık 2020 13:41
|Bilim Kurulu üyesi: Bu ilde yeni yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz
01 Aralık 2020 13:32
|Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
01 Aralık 2020 11:06
|Virüsü atlatanlar da aşı olacak: Antikor negatifliği riski var!
01 Aralık 2020 10:23
|Kovid-19'un en erken semptomu keşfedildi
01 Aralık 2020 10:20
|Kovid-19 geçiren hastaların akciğerleri, ksenon gazı yöntemiyle tarandı
01 Aralık 2020 10:15