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Yazgan: Aşının önceliği kamu görevlileri olmalıdır

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Aralık ayında klinik testleri tamamlanmış aşıların uygulanmaya başlanacağı açıklaması sonrası, ilk aşı yapılacakların kamu kurumlarında çalışanların olmasını gerektiğini söyledi.
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Yazgan: Aşının önceliği kamu görevlileri olmalıdır

Uzaktan çalışma imkanı olmayan ve kuruma gelme zorunluluğu olan kamu görevlilerinine aşı önceliği tanınmasını isteyen Yazgan, "COVID-19 virüsü ile gelen pandemi süreci tüm dünyada ağır bir şekilde hissedildiği gibi, ülkemizde de hem sağlık hem de ekonomik konularda sistemimizi etkiledi. Bu sert koşullara rağmen kendinden ödün vererek, gecesini gündüzüne katan kamu çalışanları her koşulda mesaisini aksatmadı ve görevini eksiksiz sürdürdü. Karşılıksız yapılan fedakarlığın sürmesi için kamu görevlileri sağlığını muhafaza etmeli ve görevi başında olanlara aşı önceliği tanınmalıdır." dedi.

"SAĞLIKLI ÇALIŞAN, SAĞLIKLI SİSTEM"

Genel Başkan Yazgan, kamu çalışanlarına her geçen gün yeni yüklerin getirildiğini, kamu sisteminin bu yükü kaldıramayacağını vurgulayarak, "Sağlıklı bir kamu sistem akışı için kamu görevlilerinin sağlığı korunmalıdır. Sağlıklı çalışan, sağlıklı sistem demektir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı müjdesi sonrası, ilk aşı olacaklar arasında mesai mefhumu devam eden ve temas riski olan kamu görevlileri olmalıdır." ifadesini kullandı.

"BU BİR İMTİYAZ DEĞİL ZORUNLULUKTUR"

Aşı yapılacak kamu görevlilerinin imtiyazlı zümre olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Yazgan, sağlık sebebiyle sistemin aksamaması için aşının yapılmasının zorunluluk haline geldiğini söyleyerek, "Bu öncelik bir imtiyaz olarak algılanmamalı ve kamu sistem akışı için zorunluluk olarak görülmelidir. Vatandaşımıza karşı devlet işleyişinde önemli bir kolu olan kamu görevlileri, aşı ile bağışıklık kazandığında bulaş riski aza indirerek kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

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