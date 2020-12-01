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Yıldız Tilbe'den aşı açıklaması: Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz

Aşıyla ilgili paylaşım yapan şarkıcı Yıldız Tilbe, "Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir. Adımı, ülkemi, soyumu, kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında Devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz
 01 Aralık 2020 16:27
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Yıldız Tilbe'den aşı açıklaması: Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz

Ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir" dedi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Ben devlet için değil devlet benim içindir" sözleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı çıktı.

Koronavirüs önlemleri ve aşının ücretsiz olmasıyla ilgili ardı ardına paylaşımlar yapan şarkıcı, şunları yazdı:

'Ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum'

Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir. Adımı, ülkemi, soyumu, kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında Devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz, ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir.
Memurlar.Net
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