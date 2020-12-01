Sağlıkçılar 11 Aralık'ta aşılanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık'ta 20 milyon aşının geleceğini söyledi. Koca'nın açıklamasına göre; aşılama 11 Aralık'ta sağlık çalışanları ile başlayacak.
|01 Aralık 2020 16:30
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi.
Koca, Bilim Kurulu'nın aşının uygulanma stratejisi üzerinde çalıştığını kaydetti.
Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Koca, "Nisanda faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" dedi.
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