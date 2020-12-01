Menemen'de kurayla başkan vekili seçildi

"Zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan ve ardından tutuklanan eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine mecliste başkan vekili seçimi yapıldı. 5. turun sonunda Millet İttifakı ve Cumhur İttifak adayları 15'er oy alınca seçim kuraya kaldı. Kura sonucu başkan vekili Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt oldu.

Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen Serdar Aksoy'un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmesinin ardından, meclis yeni belediye başkan vekilini seçti. Mecliste 15 CHP'li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 MHP, 1 bağımsız üye gizli oyla başkan vekili seçti. Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt olurken, Cumhur İttifak adayı ise Aydın Pehlivan oldu. 5. tura kalan seçimlerde Deniz Karakurt ve Aydın Pehlivan 15'er oy aldı, bir oy ise boş çıktı. 15 dakikalık molanın ardından kura seçimi yapıldı. Buna göre kuradan çıkan Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt başkan vekili oldu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan, aralarında eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararının ardından Menemen Adliyesinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılan Başkan Aksoy ve diğer 10 kişi İzmir 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.