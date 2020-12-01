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Kütahyalı Uzman Onbaşı trafik kazasında şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Tavşanlılı Uzman Onbaşı Osman Güler, görevi esnasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.
 01 Aralık 2020 16:52
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Kütahyalı Uzman Onbaşı trafik kazasında şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Tavşanlılı Uzman Onbaşı Osman Güler, görevi esnasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batıkırmızıkaya Üs Bölgesi'ne ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın kaza yapması sonucu başından yaralanan ve helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonucu şehit olan 25 yaşındaki Osman Güler'in acı haberi ailesine, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer tarafından bildirildi.

Güler'in yarın öğle namazına müteakip Tavşanlı Ömerbey Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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