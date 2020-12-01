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Muhalefetin adayı kim olsun anketi

Avrasya Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kimin aday olması durumunda ne kadar oy alacağını ortaya koydu.
 01 Aralık 2020 17:04
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Muhalefetin adayı kim olsun anketi

AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı belli: Recep Tayyip Erdoğan.

Muhalefet ise bu konuda kararını vermiş değil.

Zaman zaman farklı isimler muhalefetin gündemine geliyor.

Avrasya Araştırma; muhalefetin çatı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini sordu.

Sonuçları, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz Twitter hesabından paylaştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ARASINDA ÇOK AZ FARK VAR

Buna göre; Erdoğan'a karşı en yüksek oyu alacak isim Ekrem İmamoğlu oldu.

İkinci sırada Mansur Yavaş yer alırken, Meral Akşener üçüncü sırada kaldı.

KILIÇDAROĞLU İLK 3'E GİREMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anamuhalefet lideri olarak yüzde 38 seviyesinde kalması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE RAKAMLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan adayların oy oranları şöyle sıralandı;

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 43,1

Mansur Yavaş: Yüzde 42,2

Meral Akşener: Yüzde 40,3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,9

Ali Babacan: Yüzde 37,9

Abdullah Gül: Yüzde 37,1
Memurlar.Net
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