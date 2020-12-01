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Bankadan 660 bin lira çekti, sahte polisler tarafından gasp edildi

Bağcılar'da, bankadan 660 bin lira para çeken bir kişiyi iddiaya göre 3 sahte polis durdurdu. Parasını vermeyen kişiyi iki bacağından vuran gaspçılar paraları alıp olay yerinden kaçtı.
 01 Aralık 2020 17:33
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Bağcılar'da, bankadan 660 bin lira para çeken bir kişiyi iddiaya göre 3 sahte polis durdurdu. Parasını vermeyen kişiyi iki bacağından vuran gaspçılar paraları alıp olay yerinden kaçtı.

Olay saat 15.00'te Bağcılar Mahmutbey Mahallesi İSTOÇ 2430 Sokak'ta bulunan banka önünde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Çetin isimli bir kişi bankadan 660 bin lira çekti. Daha sonra bankadan çıkan Hakan Çetin'in yanına iddiaya göre polis üniformalı 3 kişi geldi. Hakan Çetin, kendisinden parasını isteyen sahte polislere direnince polis üniformalı 3 gaspçı Hakan Çetin'i iki bacağından vurup 660 bin lirasını alarak kaçtı.

"SİLAH ÇEKİP PARAYI İSTEDİLER"

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, beyaz renkli bir otomobil ile kaçan gaspçıların peşine düştü. İki bacağından yaralanan Hakan Çetin ise özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri yakınındaki tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin otomobil ile kaçan gaspçıları arama çalışması devam ediyor.

Gasp anında olay yerinde olan görgü tanıklarından Ahmet Arslan, "Vatandaş bankadan para çekip çıktıktan sonra polis elbiseli 3 kişi yanına gitti. Silah çekip parayı istediler. Adam kaçmaya çalışınca iki el ateş edip ayağından vurdular daha sonra kaçtılar. Hem sağ hem sol baldırından vurulmuş, özel araçla hastaneye götürdüler." dedi.
DHA
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