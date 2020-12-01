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LPG'ye 8 kuruş zam! Pompaya yansımayacak

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
 01 Aralık 2020 17:38
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LPG'ye 8 kuruş zam! Pompaya yansımayacak

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 02/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;LPG Otogazda 8 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır
Memurlar.Net
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