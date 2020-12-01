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İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Edirne'nin Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 01 Aralık 2020 17:43
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İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Canpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, tedbir amaçlı yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olup, bu süreçte karantinada olacağım. Dualarınızı bekler, saygılar sunarım."

Öte yandan Edirne'nin Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Günenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ailesinde görülen Kovid-19 hastalığından dolayı karantinada olduğunu ve dün yaptırdığı testin pozitif çıktığını aktaran Günenç, şu ifadeleri kullandı:

"İlk başta ailemde rastlanan ve benim de kendimi izole ettiğim süreçte ilk yaptırdığım Kovid-19 testim negatifti. Fakat dün yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Genel olarak iyiyim. Değerli hemşehrilerim, maske, mesafe kuralına uymamız önem arz etmektedir. Hepimizin sağlığı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. En kısa sürede görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim."
Anadolu Ajansı
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