TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.
|01 Aralık 2020 18:09
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TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.
Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından, parti gruplarının gündeme ilişkin önerileri ele alındı.
İYİ Parti'nin "Esnafın sorunlarına" ilişkin araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.
HDP'nin "Kovid-19" ile ilgili önerisinin oylaması istenen yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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