Yasa dışı yayın yapan 137 internet sitesine erişim engellendi
|01 Aralık 2020 18:21
|+Aa- Yazdır
Adana'da yürütülen çalışma kapsamında bir ayda yasa dışı yayın yapan 137 internet sitesine erişim engellendi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kasım ayında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "Yasa dışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş" içerikli suç teşkil eden 130, "PKK, KCK terör örgütünü övücü" içerikli yayın yapan 3 ve kurumların isimleri ile simgelerini kullanarak "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık amaçlı 4 site tespit edildi.
Siteler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine müracaat edilmesi sonucu Türkiye'den erişimi engellendi.
Öte yandan, vatandaşların sosyal medya hesapları ve kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi yöntemiyle yapılan bir faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelileri ile sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçlarını işlediği tespit edilen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|e-Nabız kullanıcısı 27,3 milyona ulaştı
01 Aralık 2020 18:30
|6 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
01 Aralık 2020 18:11
|TCDD'den 'Metrobüs 7 TL oldu' iddialarına yalanlama
01 Aralık 2020 17:29
|BİK Genel Müdürü: Cumartesi-Pazar gazeteler yayınlanmayabilir
01 Aralık 2020 17:13
|Bu ilçede vaka sayısı sıfırlandı... İşte sırrı
01 Aralık 2020 16:13
|SGK, 11 ildeki 27 taşınmazını satıyor
01 Aralık 2020 15:50
|'Kilit kavşak'ta kış lastiği denetimi: Tek tek ölçüldü
01 Aralık 2020 15:16
|Gençlik ve Spor Bakanlığı yer değiştirme taleplerini alacak
01 Aralık 2020 13:57
|Su ürünlerinde destek miktarları belli oldu
01 Aralık 2020 13:50
|İstanbul dahil on ilde, yeni mesai saatleri genelgesi yayımlandı
01 Aralık 2020 13:04