Adana'da yürütülen çalışma kapsamında bir ayda yasa dışı yayın yapan 137 internet sitesine erişim engellendi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kasım ayında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "Yasa dışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş" içerikli suç teşkil eden 130, "PKK, KCK terör örgütünü övücü" içerikli yayın yapan 3 ve kurumların isimleri ile simgelerini kullanarak "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık amaçlı 4 site tespit edildi.

Siteler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine müracaat edilmesi sonucu Türkiye'den erişimi engellendi.

Öte yandan, vatandaşların sosyal medya hesapları ve kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi yöntemiyle yapılan bir faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelileri ile sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçlarını işlediği tespit edilen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.