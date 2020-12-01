Trakya Üniversitesi: Suistimallerine izin vermeyeceğiz

TRAKYA Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özer Özçelik'in, uzaktan eğitim kapsamında kamera açma zorunluluğu olan online sınavla ilgili Çoğu kişide bilgisayar yok diyerek soru soran öğrencisine, Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok cevabını verdiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, Öğrencileriyle yaptığı iyi niyetli bir sohbetin, maksatlı bir şekilde 'kes-yapıştır' yöntemiyle ve kanunsuz olarak sosyal medyadan paylaşılmasından ve tamamı görülmeyen bir video üzerinden linç girişimi başlatılmasından büyük bir üzüntü ve rahatsızlık duyduk denildi.

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özer Özçelik, koronavirüs tedbirleri kapsamında online devam eden eğitim sırasında öğrencilerin sınavla ilgili sorularını yanıtladı. Öğrenciler, kopya çekilmesinin önüne geçilmesi amacıyla getirilen kamera açma zorunluluğu konusunda Özçelik'e sorular yöneltti. Özçelik, online sınavla ilgili, Çoğu kişide bilgisayar yok diyen öğrencisine, Asgari koşulları sağlamak zorundasınız. Bilgisayarım yok, internetim yok, bu sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Sınava girmek gibi, derse girmek gibi bir zorunluluğunuz yok. Telefonu olmayanlar ne yapacak Sınav yapmayacak mı Herkeste telefon olmak zorunda mı Girmeyin arkadaşlar. Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok ifadeleriyle cevap verdi.

Online ders videosunun bir bölümü sosyal medyada paylaşıldı. Akademisyenin, öğrencilerine verdiği cevap büyük tepki topladı.

'LİNÇ GİRİŞİMİ BAŞLATILMASINDAN BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ VE RAHATSIZLIK DUYDUK'

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, iyi niyetli sohbette 'kes-yapıştır' yönteminin kullanıldığı ve kanunsuz olarak sosyal medyadan paylaşıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi

Öğretim görevlimiz Özer Özçelik?in, ders sırasında öğrencileriyle yaptığı iyi niyetli bir sohbetin, maksatlı bir şekilde 'kes-yapıştır' yöntemiyle ve kanunsuz olarak sosyal medyadan paylaşılmasından ve tamamı görülmeyen bir video üzerinden linç girişimi başlatılmasından büyük bir üzüntü ve rahatsızlık duyduk. 45 bine yakın öğrencisi bulunan üniversitemizde, 2020-2021 güz dönemi ara sınavları, çevrim içi yöntemlerle yapılmakta, sınavların şekli (online, ödev, proje, sunum vb.) öğretim elemanlarımızın teklifi ve ilgili birimin yönetim kurulu onayı ile belirlenmektedir. Sınavların uygulanmasına ve değerlendirilmesine yönelik şartlar, dersi veren öğretim elemanının yetkisindedir. Diğer taraftan online eğitim için teknolojik imkanı bulunmayan tüm öğrencilere, bulundukları şehirlerdeki üniversiteler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, ücretsiz olanaklar sunulmuştur. Trakya Üniversitesi olarak bu zorlu süreçte, gerek öğretim elemanlarımız gerekse öğrencilerimiz açısından, konu ne olursa olsun, herkesi koruyacak bir yaklaşımla ve hassasiyetle hareket etmeye devam edeceğimizi, hiçbir şekilde sınav suistimallerine izin vermeyeceğimizi, kanunsuz ve izinsiz olarak yapılan benzer paylaşımların hukuki anlamda takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.