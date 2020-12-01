Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı uzay aracı Ay'a indi
Çin'in yüzeyden örnek toplamak üzere gönderdiği uzay aracı Chang'e 5 Ay'a indi.
|01 Aralık 2020 19:27
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Çin'in yüzeyden örnek toplamak üzere gönderdiği uzay aracı Chang'e 5 Ay'a indi.
Çin haber ajansı China News Service (CNS), Chang'e 5 uzay aracının "Ay'ın önceden belirlenmiş iniş alanına başarıyla indiğini" duyurdu.
Temel görevi, Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilogram ağırlığında örneği Dünya'ya getirmek olan Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin'in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtiliyor.
Chang'e 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı.
2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.
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