Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan tıbbi atıkları çevreye temas ettirmeden hastane, sağlık kuruluşları ve karantina uygulanan bölgelerden toplayıp imha eden Katı Atık Birliği çalışanları, bu süreçte yoğun mesai harcayarak salgınla mücadeleye katkı sunuyor.

Sabah koruyucu kıyafetlerini giyerek gerekli önlemlerini alan ekipler, belirlenen programa göre il merkezi ve ilçelerdeki hastane, sağlık kuruluşları ve hastaların karantinaya alındığı yurt ve evlere giderek muhafaza altında tutulan tıbbi atıkları topluyor.

Soğuk hava depolu araçlara yükledikleri atıkları Bitlis Katı Atık Birliğine taşıyan ekipler, burada havayla temas ettirmeden sterilizasyon cihazlarına atarak 280 derecede eritip evsel atığa dönüştürüyor.

Günün büyük bölümünü tulumların içinde çalışarak geçiren ekipler, bulaş riskinin azaltılması amacıyla çevreyle temas etmemesi gereken tıbbi atıkları titizlikle toplayarak vatandaşları olası tehlikelerden koruyor.

"Maskeleri gelişi güzel yerlere atmayalım"

Bitlis Belediyesi ve Katı Atık Birliği Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden bu yana belediye olarak vatandaşların sağlığı için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde çalışma yürüttüklerini belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Toplu taşıma araçlarını ve insanların toplu olarak kullandığı alanları sürekli dezenfekte ettik. Bu dönemde en büyük iş katı atık tesisi çalışanlarına düştü. Tıbbi atıkları hastanelerden, sağlık kuruluşlarından ve karantina uygulanan yerlerden özenle topladılar. Tesise getirilen atıklar son teknolojiyle sterilize ediliyor. Daha sonra çöp haznesine gönderiliyor. Halkımızdan isteğimiz maskelerini gelişigüzel sokaklara atmasınlar. Bu maskeler virüs taşıyor. Havayla buluştuğu zamanda diğer vatandaşlara bulaşma riski yükseliyor. Maskeleri belirlenen yerlere bırakalım. Gerisini ekiplerimiz hallediyor."

Bu süreçte özveriyle çalışan belediye ve Katı Atık Birliği personeline teşekkür eden Tanğlay, sahalarda tehlike yaratan atıkları özenle imha ederek insanların sağlığının korunmasında önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı.

Vakaların arttığı bu süreçte zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan Tanğlay, "İnsanlara virüsün bulaşmaması için gerekli tedbirler alınırken, ekiplerimiz de virüsle mücadele ediyor. Bir çok yerde canlarını hiçe sayarak atıkları topluyor ve imhaya götürüyor. Mart ayından bu yana hizmetleri aksatmadan özveriyle işlerini yapıyorlar. Onlara minnettarız. Vatandaşlarımızın da bu mücadelenin sonuçsuz kalmaması için belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"En ufak hatada virüsü kapma tehlikemiz var"

Makine teknikeri Erol Altaygül ise tıbbi atıkları özel üretilen çöp poşetlerine doldurarak bir süre soğuk hava depolarında muhafaza ettiklerini anlattı.

Makinada yüksek sıcaklıkta buhar vererek atıkları çürüttükten sonra evsel atığa dönüştürdüklerini aktaran Altaygül, şunları belirtti:

"Pandemi sürecinde eskiye oranla daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ekip olarak zor zamanlar yaşıyoruz. 8 saat tulumun içinde kalıyoruz. Çok iyi korunmamız gerekiyor. Koronavirüs ile mücadelede kullanılan malzemelerin tümü buraya geliyor. Sürekli hareket halinde olduğumuz için terliyoruz. Tulumların içinden su gibi çıkıyoruz. Toplanan malzemeler tehlikeli atık kurumunda yer alıyor. En ufak hatada virüs kapma tehlikemiz var. Elimizden geldiğince korunmaya çalışıyoruz. Sürekli dezenfektan kullanıyoruz. İşlerimiz bittiği anda dışarıyla temas etmeden hemen duş alıyoruz. Vatandaşlardan ricamız kullandıkları maskeleri çevreye gelişigüzel atmasınlar."

"Günlük atık miktarı 18 tondan 40 tona çıktı"

Katı atık toplama ekibinden İhsan Şengül de zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Şengül, "Günlük tıbbi atık miktarı 18 tondan 40 tona yükseldi. 8 saat aralıksız tulumun içinde kalıyoruz. Hastalık kapma riski yüksek olduğu için ailemize yaklaşamıyoruz. Elimizden geldiğince tedbiri elden bırakmıyoruz. Tehlikeden dolayı çoğu zaman eve gidemiyoruz. Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Günümüzün büyük bölümünü bu tulumlara sığdırdık." dedi.