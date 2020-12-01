1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi

Bitlis'te yeni tip koronavirüsle mücadelede kullanılan tıbbi atıkları titizlikle toplayarak imha eden Katı Atık Birliği çalışanları, zorlu sürece rağmen çalışmalarını ihmal etmeyerek vatandaşları olası tehlikelerden koruyor.
 01 Aralık 2020 19:34
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan tıbbi atıkları çevreye temas ettirmeden hastane, sağlık kuruluşları ve karantina uygulanan bölgelerden toplayıp imha eden Katı Atık Birliği çalışanları, bu süreçte yoğun mesai harcayarak salgınla mücadeleye katkı sunuyor.

Sabah koruyucu kıyafetlerini giyerek gerekli önlemlerini alan ekipler, belirlenen programa göre il merkezi ve ilçelerdeki hastane, sağlık kuruluşları ve hastaların karantinaya alındığı yurt ve evlere giderek muhafaza altında tutulan tıbbi atıkları topluyor.

Soğuk hava depolu araçlara yükledikleri atıkları Bitlis Katı Atık Birliğine taşıyan ekipler, burada havayla temas ettirmeden sterilizasyon cihazlarına atarak 280 derecede eritip evsel atığa dönüştürüyor.

Günün büyük bölümünü tulumların içinde çalışarak geçiren ekipler, bulaş riskinin azaltılması amacıyla çevreyle temas etmemesi gereken tıbbi atıkları titizlikle toplayarak vatandaşları olası tehlikelerden koruyor.

"Maskeleri gelişi güzel yerlere atmayalım"

Bitlis Belediyesi ve Katı Atık Birliği Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden bu yana belediye olarak vatandaşların sağlığı için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde çalışma yürüttüklerini belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Toplu taşıma araçlarını ve insanların toplu olarak kullandığı alanları sürekli dezenfekte ettik. Bu dönemde en büyük iş katı atık tesisi çalışanlarına düştü. Tıbbi atıkları hastanelerden, sağlık kuruluşlarından ve karantina uygulanan yerlerden özenle topladılar. Tesise getirilen atıklar son teknolojiyle sterilize ediliyor. Daha sonra çöp haznesine gönderiliyor. Halkımızdan isteğimiz maskelerini gelişigüzel sokaklara atmasınlar. Bu maskeler virüs taşıyor. Havayla buluştuğu zamanda diğer vatandaşlara bulaşma riski yükseliyor. Maskeleri belirlenen yerlere bırakalım. Gerisini ekiplerimiz hallediyor."

Bu süreçte özveriyle çalışan belediye ve Katı Atık Birliği personeline teşekkür eden Tanğlay, sahalarda tehlike yaratan atıkları özenle imha ederek insanların sağlığının korunmasında önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı.

Vakaların arttığı bu süreçte zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan Tanğlay, "İnsanlara virüsün bulaşmaması için gerekli tedbirler alınırken, ekiplerimiz de virüsle mücadele ediyor. Bir çok yerde canlarını hiçe sayarak atıkları topluyor ve imhaya götürüyor. Mart ayından bu yana hizmetleri aksatmadan özveriyle işlerini yapıyorlar. Onlara minnettarız. Vatandaşlarımızın da bu mücadelenin sonuçsuz kalmaması için belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"En ufak hatada virüsü kapma tehlikemiz var"

Makine teknikeri Erol Altaygül ise tıbbi atıkları özel üretilen çöp poşetlerine doldurarak bir süre soğuk hava depolarında muhafaza ettiklerini anlattı.

Makinada yüksek sıcaklıkta buhar vererek atıkları çürüttükten sonra evsel atığa dönüştürdüklerini aktaran Altaygül, şunları belirtti:

"Pandemi sürecinde eskiye oranla daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ekip olarak zor zamanlar yaşıyoruz. 8 saat tulumun içinde kalıyoruz. Çok iyi korunmamız gerekiyor. Koronavirüs ile mücadelede kullanılan malzemelerin tümü buraya geliyor. Sürekli hareket halinde olduğumuz için terliyoruz. Tulumların içinden su gibi çıkıyoruz. Toplanan malzemeler tehlikeli atık kurumunda yer alıyor. En ufak hatada virüs kapma tehlikemiz var. Elimizden geldiğince korunmaya çalışıyoruz. Sürekli dezenfektan kullanıyoruz. İşlerimiz bittiği anda dışarıyla temas etmeden hemen duş alıyoruz. Vatandaşlardan ricamız kullandıkları maskeleri çevreye gelişigüzel atmasınlar."

"Günlük atık miktarı 18 tondan 40 tona çıktı"

Katı atık toplama ekibinden İhsan Şengül de zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Şengül, "Günlük tıbbi atık miktarı 18 tondan 40 tona yükseldi. 8 saat aralıksız tulumun içinde kalıyoruz. Hastalık kapma riski yüksek olduğu için ailemize yaklaşamıyoruz. Elimizden geldiğince tedbiri elden bırakmıyoruz. Tehlikeden dolayı çoğu zaman eve gidemiyoruz. Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Günümüzün büyük bölümünü bu tulumlara sığdırdık." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Veteriner hekimler de önce aşılanmak istiyor
01 Aralık 2020 11:40		 Trafik polisi koronavirüse yenik düştü
29 Kasım 2020 22:37
En kötüsü kızımın 'Anne lütfen ölme' dediği zamandı
29 Kasım 2020 12:42		 Polis özel harekatın MAK timi zorlu eğitimden geçiyor
28 Kasım 2020 21:21
Başsavcıvekili virüs nedeniyle hayatını kaybetti
26 Kasım 2020 17:39		 Bu üniversiteden 20 akademisyen, en başarılı bilim insanları listesinde
25 Kasım 2020 19:12
Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü istifa etti
25 Kasım 2020 13:10		 Koronavirüs hastalarının umudu doktor, koronaya yenik düştü
24 Kasım 2020 21:02
Hemşire hataları davaları kitap oldu
23 Kasım 2020 12:44		 Öğretmenlerle hemşireler arasındaki atışma sosyal medyaya uzandı
23 Kasım 2020 12:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:39 - Karantina süresinin dolmasına 1 gün kala PTT'ye gitmiş20:36 - Köprüden nehre atlayan ABD'li YouTuber kafatasını kırdı20:24 - Dizi seti çalışanlarını taciz eden 2 kişi tutuklandı20:23 - MEB'den, okul öncesinde uzaktan eğitim için yeni resmi yazı20:20 - İbrahim Kalın: İslamofobi virüsüne karşı tetikte olmalıyız20:17 - Türk Eğitim-Sen: Öğretmenlerin okula gitme kararı ertelenmeli
20:15 - Türkçe konuşamıyordu, şimdi edebiyat öğretmeni20:05 - Hakkari'de araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu20:03 - İzmir Valisi, koronavirüsü yendi20:01 - Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki19:59 - CHP'li Yarkadaş: Canan Kaftancıoğlu tacizi örtbas etmeye çalıştı19:56 - İhracat 10 ayda en çok eczacılık ürünlerinde arttı
19:55 - Yerli 'mobil dronesavar'da ilk ihracat Rusya'ya19:54 - 'Oltu taşı' daha fazla kişiye ekmek kapısı olacak19:51 - Vergi yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık19:50 - Kombine taşımacılık ekonomiye değer kattı19:47 - FETÖ firarisi eski MİT mensubu Antalya'da yakalandı
19:45 - Pegasus'tan 'kısıtlama' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı
Memurluğa atandığını 17 yıl sonra öğrendi, AYM ret verdi
İstanbul dahil onbir ilde, yeni mesai saatleri genelgesi yayımlandı
ALES, YÖKDİL ve 6 sınav daha ertelendi
90 KPSS puanlı tüm adaylar, şartları taşımadığı gerekçesiyle elendi
MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
2 hafta sonra aşı yapılmaya başlanacak, ilk aşıyı Sağlık Bakanı olacak
Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tayfa 1
Blockchain 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 6
Heimlich manevrası 3
50 milyon aşının uygulanacak olması 1
para ile satılamaz 6
2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı 1
yemedim yedirdim giymedim giydirdim 2
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 1
kamuda mesai saatlerinin 10:00-16:00 arası olması 3
SON İLANLAR
Karatay Belediyesi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam