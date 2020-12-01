Pegasus'tan 'kısıtlama' açıklaması
Pegasus Hava Yolları, Kovid-19 kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü ibraz eden yolcuların havalimanlarına ulaşabileceklerini bildirdi.
|01 Aralık 2020 19:45
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Pegasus'un Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz; mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler." ifadelerine yer verildi.
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