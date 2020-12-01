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'Oltu taşı' daha fazla kişiye ekmek kapısı olacak

Takı, süs eşyası ve tespih yapımında kullanılan "Oltu taşı"nın ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için ilçede bu ürünlerin satışının yapılacağı ve içerisinde 50 iş yeri bulunacak çarşı kurulacak.
 01 Aralık 2020 19:54
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yerin metrelerce altından çıkarılarak el emeği göz nuru takı, süs eşyası ve tespih yapımında kullanılan Oltu taşı, ilçede kurulacak çarşıyla daha fazla kişiye ekmek kapısı olacak.

Oltu'nun dağlarındaki maden yataklarından çekiç, murç, kazma ve küreklerle çok güç koşullarda çıkarılan, yöre halkının "siyah altın" diye adlandırdığı Oltu taşından daha fazla kişinin faydalanması için çalışma başlatıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile kalkınma ajanslarının destekleriyle hazırlanan proje kapsamında, maden yataklarının bulunduğu ilçede Oltu taşından ürünlerin imal edilip satıldığı çarşı kurulacak.

Özellikle yabancı tur operatörlerinin bağlantısıyla şehre gelecek yabancı turistlerin ağırlanacağı ilçede yürütülen proje kapsamında kurulacak çarşıda 50 iş yeri olacak. Çarşıda yöresel ürünler ile yemekler de satışa sunulacak.

Ülke ve yöre turizminin yanı sıra istihdama da katkı sunacak çarşıda kurulacak iş yerlerinin bir bölümünde Oltu taşından tespih, takı ve süs eşyası üretilecek, bir kısmında ise bu ürünlerin pazarlanması sağlanacak.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oltu ilçesinde hayata geçirilecek projenin bölgenin cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacağını söyledi.

Kurulacak atölyelerde usta ellerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerin dünya pazarına çıkacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını belirten Memiş, "Erzurum kent merkezinde bulunan tarihi Taşhan Çarşısı'nın bir benzerini Oltu'da yapacağız. Burada sadece Oltu taşı üzerine ürünler satılmayacak, tur operatörleri gelince Narman peribacalarından girecek Oltu'dan çıkacak. Oltu'da istedikleri şekilde bölgeyi gezebilecek ve Oltu taşından yapılan ürünleri alabilecek ve yöresel yemekleri tadabilecekler." diye konuştu.

Memiş, hazırlanan proje kapsamında Oltu taşının dünya pazarında önemli bir yer edineceğini ve taşın ilçede kurulacak atölyelerde işlenerek yurt dışı piyasasına sürüleceğini kaydetti.

El emeği ürünler hak ettiği değeri görecek

Ustaların el emeğiyle tespih, çeşitli süs ve takı eşyalarına dönüştürülen Oltu taşının hak ettiği yere gelmesi için hazırlanan projenin yaz aylarında hayata geçirileceğini belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Oltu taşı bir fosil ve milyonlarca yılda oluşuyor. Ardıç ağacının kökünden oluşan bir değerli taş. Oltu Belediyesinin altında iş merkezi var. Biz hazırladığımız projeyle ilçede yeni bir başlangıç yapacağız. Proje kapsamında 50 dükkan olacak ve ön tarafında satış yerleri, arka tarafında atölyeleri bulunan, cağ kebabı ve yöresel ürünleri içeren satışların yapıldığı bir yer inşa edeceğiz. Muhteşem bir inovasyon yapıyoruz, burada tasarım merkezi de olacak."

Memiş, Oltu taşını tüm Türkiye'nin tanıdığını ancak yabancı piyasanın çok iyi bilmediğini ifade etti.

Çarşıdaki iş yerleri ailelere ekmek kapısı olacak

Açılacak iş yerleri ve kurulacak atölyelerin bölgede istihdama da katkısı olacağını vurgulayan Memiş, şöyle devam etti:

"Proje sayesinde birçok alanda Oltu taşını kullanacağız. Oltu taşını Türkiye tanıyor ama biz dünyaya açılması için çabalıyoruz. Siyah renkli muhteşem bir cevher. Oltu kehribarı olarak da adlandırılan bu taşı bütün dünyaya sergileyeceğiz."

Ustalar ve işçilerin aileleriyle birlikte en az 2 bin kişinin Oltu taşından geçimini sağladığını belirten Memiş, "Projeyle bu sayıyı 5 bine ulaştıracağız. Valiliğimiz öncülüğünde, TKDK ve kalkınma ajanslarımız ile Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla proje 2021 yılı ilkbahar veya yaz aylarında hayata geçirilecek." dedi.

Oltu taşı imalatçısı Ali Çelebi, büyük bir umutla hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Projenin kendisi gibi birçok Oltu taşı imalatçısının umudu olduğunu vurgulayan Çelebi, "Gelen insanlar rahatlıkla ve huzur içerisinde alışverişlerini yapacak. Önemli bir mekan olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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