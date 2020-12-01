İzmir Valisi, koronavirüsü yendi
|01 Aralık 2020 20:03
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, korona virüs tedavisinin sonlandığını Twitter hesabından duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e, 20 Kasım tarihinde korona virüs tanısı konuldu. Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "20 Kasım 2020 tarihinde yaptırdığım testin pozitif çıkmasıyla başlayan tedavi süreci dualarınızla bugün şifayla sonlanmıştır Allah'a şükür. Bu sürede telefonla arayan veya çeşitli yollarla mesaj ve şifa dileklerini yollayan tüm dostlara teşekkürlerimi sunarım. Teşekkürün büyüğü kendi canlarını hiçe sayarak hastalarına hizmet eden hekimlerimize, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarına tabii ki. Lütfen öncelikle kendi sağlığımız için zaruret olmadan evden çıkmayalım, çıkmak zorundaysak maske-mesafe-temizlik kuralına riayet edelim. Herkese sağlık dilerim" dedi.
20.11.2020 tarihinde yaptırdığım testin pozitif çıkmasıyla başlayan tedavi süreci dualarınızla bu gün şifayla sonlanmıştır Allah'a şükür.Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) December 1, 2020
Bu sürede telefonla arayan veya çeşitli yollarla mesaj ve şifa dileklerini yollayan tüm dostlara teşekkürlerimi sunarım. Teşekkürün büyüğü +
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