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Türk Eğitim-Sen: Öğretmenlerin okula gitme kararı ertelenmeli

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, son günlerde devam eden Covid-19 vaka artışlarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), öğretmenlerin okula gitmesi kararının gözden geçirilmesini istedi.
 01 Aralık 2020 20:17
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Türk Eğitim-Sen: Öğretmenlerin okula gitme kararı ertelenmeli

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, son günlerde devam eden Covid-19 vaka artışlarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), öğretmenlerin okula gitmesi kararının gözden geçirilmesini istedi.

Vaka artışları nedeniyle 1 milyona yakın öğretmenin hareketliliğinin kısıtlanmasının alınan tedbirlere uygun olacağını kaydeden Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, "MEB, salgınla mücadelede toplumsal seferberliğe katkıda bulunacak şekilde, meslektaşlarımızın haftada bir gün okula gelmesi kararını kısıtlama süresince ertelemelidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün kabine toplantısı sonunda yaptığı açıklamada önemli kısıtlamaları kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Genel Başkan Geylan, "Açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağı, hafta içi kısıtlamalar, taziye, düğün gibi etkinliklerin sınırlandırılmasına dair kararlar bildirildi. Hatta Erdoğan, aile ziyaretlerinin bile mümkün mertebe ertelenmesini tavsiye etti. Bu da gösteriyor ki, toplum sağlığı için tehlike en üst düzeydedir. Hal böyleyken, MEB'in öğretmenlerin okula gitmesi kararını gözden geçirmesi gerekir. Bir milyona yakın öğretmenin hareketliliğinin de kısıtlanması, alınan tedbirlere uygun olacaktır. Öğretmenlerimiz, zaten canlı derslerini yürütmektedir. Bu minvalde, zümre toplantıları ve diğer planlamalar da online şekilde kolaylıkla yapılabilecektir. MEB, salgınla mücadelede toplumsal seferberliğe katkıda bulunacak şekilde, meslektaşlarımızın haftada bir gün okula gelmesi kararını kısıtlama süresince ertelemelidir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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