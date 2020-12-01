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MEB'den, okul öncesinde uzaktan eğitim için yeni resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, tüm resmi okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmesini istedi.
 01 Aralık 2020 20:23
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MEB'den, okul öncesinde uzaktan eğitim için yeni resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 27 Kasım 2020 tarihli yazıda, okul öncesinde uzaktan eğitime geçme kararını il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakmıştı.

Ancak, Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında alınan karar uyarınca, yeni bir resmi yazı yazılarak, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yetkisinin kaldırıldığı ve tüm resmi okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmesi gerektiği ifade edildi.

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Memurlar.Net
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