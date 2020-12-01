MEB'den, okul öncesinde uzaktan eğitim için yeni resmi yazı

SİMÜLASYONLU 2020/14 KPSS ROBOTU YAYINDA Memurlar.net olarak hazırladığımız 2020/14 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 17 Aralık'a kadar devam edecek. Sağlık Bakanlığı'na alınacak olan 12 bin kontenjan için tercih alınacak.