MEB'den, okul öncesinde uzaktan eğitim için yeni resmi yazı
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, tüm resmi okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmesini istedi.
|01 Aralık 2020 20:23
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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 27 Kasım 2020 tarihli yazıda, okul öncesinde uzaktan eğitime geçme kararını il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakmıştı.
Ancak, Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında alınan karar uyarınca, yeni bir resmi yazı yazılarak, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yetkisinin kaldırıldığı ve tüm resmi okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmesi gerektiği ifade edildi.
İŞTE YEN, RESMİ YAZI
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