Karantina süresinin dolmasına 1 gün kala PTT'ye gitmiş
|01 Aralık 2020 20:39
|+Aa- Yazdır
Bolu'da, eşi koronavirüse yakalandığı için karantina altında olması gerekirken PTT'ye gelen A.T. (60), yurda götürüldü. Karantina süresinin dolmasına 1 gün kalan A.T., 14 gün boyunca yurtta kalacak.
Karaçayır Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan PTT'ye, e-Devlet şifresi almak için gelen A.T.'nin, HES kodu sorgulamasında, karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Karantina ihlali, görevliler tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri, yaptıkları sorgulamada yaşlı adamın karantina süresinin dolmasına 1 gün kaldığını tespit etti. Eşi koronavirüse yakalandığı için karantinada olması gereken A.T. için olay yerine filyasyon ekipleri çağırıldı. A.T., 3 bin 150 TL ceza uygulandıktan sonra filyasyon ekipleri tarafından 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
01 Aralık 2020 21:26
|'Covid-19'da ilaç kullanılmaması ölüme götürebilir'
01 Aralık 2020 21:13
|İzmir Valisi, koronavirüsü yendi
01 Aralık 2020 20:03
|'Bende yoktur' demeyin, kurallara uyun' çağrısı
01 Aralık 2020 19:35
|Vaka sayısı halen 30 binin üzerinde
01 Aralık 2020 18:59
|Bir Belediye Başkanı daha Kovid-19'a yakalandı
30 Kasım 2020 23:07
|MHP Milletvekili koronavirüse yakalandığını duyurdu
30 Kasım 2020 21:58
|Vaka sayısı 31 bini geçti
30 Kasım 2020 20:39
|CHP il başkanı koronavirüse yakalandı
29 Kasım 2020 22:52
|Trafik polisi koronavirüse yenik düştü
29 Kasım 2020 22:37