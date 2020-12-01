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Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı ve Mehmet Görmez'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabüle eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı
 01 Aralık 2020 20:45
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Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı ve Mehmet Görmez'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de hazır bulundu.
Memurlar.Net
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