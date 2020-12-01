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Adalet Bakanlığı mesai genelgesini yayımladı

Adalet Bakanlığı ve bağlı birimlerinde uygulanacak mesai genelgesi yayımladı
 01 Aralık 2020 21:03
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Adalet Bakanlığı mesai genelgesini yayımladı

Adalet Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, saat 10:00 ila 16:00 arasında uygulanacak yeni mesai düzenlemesine dair Genelge yayımlandı. Bakan Abdulhamit Gül imzasıyla yayımlanan Genelge, gereği için Bakanlık merkez teşkilatı, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mahkeme Başkanlıkları ve Başsavcılıklara gönderildi.

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