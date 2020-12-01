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Türkiye'nin ilk yerli su spektrum ölçüm cihazı geliştirildi

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliğiyle Türkiye'nin ilk yerli su spektrum ölçüm cihazını geliştirdi. Cihazla, denizaltılarda ve araştırma gemilerinde kullanılarak, sualtı analizlerinin yapılması aşamasında dışa bağımlılığı da azaltması hedefleniyor.
 01 Aralık 2020 21:03
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Türkiye'nin ilk yerli su spektrum ölçüm cihazı geliştirildi

Denizaltı teknolojileri kapsamında Türkiye'nin ilk yerli su spektrum ölçüm cihazı, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliği BAU İnovasyon ve Danışmanlık tarafından TÜBİTAK TEYDEB 1501 projesi kapsamında geliştirilerek üretildi.

Alanında ilk yerli üretim olduğu açıklanan 'Suyun Soğurma Kabiliyetini Analiz Etmek için Bir Sualtı Analiz Cihazı'nın Türkiye'nin denizaltı teknolojisi alanında elini sağlamlaştırması hedefleniyor.

Cihaz, denizaltılarda ve araştırma gemilerinde kullanımıyla sualtı analizlerinin yapılması aşamasında da dışa bağımlılığının azalması amaçlanıyor. Cihazın 2 farklı şekilde kullanılacağı açıklanırken, birincisi hidrografik alanda ölçüm yapması ikincisi ise araştırma gemilerinde ve denizaltı sistemlerine entegre olan CTD Prob'lar yerine kullanılması olarak belirtildi. Cihazın en önemli özelliği ise mevcut ürünlerden bin 500 metre derinlikte anlık ölçüm yapabilmesi, optik iletkenlik yönünden farklılaşması ve mevcut denizaltı platformlarında kullanılan aynı zamanda ithal edilen CTD probların (Derinlik bazlı ses hızımı hesaplama) yerine kullanılması.

TAKTİK VE HAREKAT SAHASI UYGULAMALARINDA KRİTİK ÖNEME SAHİP

Dünyadaki benzer sistemlerden farkı ise suyun optik iletkenliğinin dalga boyuna bağlı olarak gerçek zamanlı ölçmesi olarak duyuruldu. Sualtı Optik Spektrum Cihazı ile yapılan ölçümlerde, suyun optik iletkenliğinin yanı sıra; suyun farklı derinlik seviyelerinde, tuzluluk, sıcaklık ve basınç değerleri elde edilebileceği de vurgulandı.

Bu veriler; hidrokarbon dağılımı, sudaki sesin hızı ve su kalitesi gibi birçok hidrografik bilgilerin hesaplanmasına olanak sağladığı aktarıldı. CTD Probe ismi ile anılan bu cihazın en yaygın operasyonel kullanım alanı ise denizaltı gemileri olarak bildirildi.

Cihaz üretiminin ardından satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, satış sonrası denizaltı platformlarına montaj ve entegrasyonunun yapılabilmesi için gerekli mühendislik ile alan uzmanlığının sağlanabilmesi amacıyla STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. firmasına lisanslandığı açıklandı.
DHA
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