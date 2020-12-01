Metro İstanbul'dan sefer saati düzenlemesi

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili duyuru yayınladı. Duyuruda, kısıtlama saatlerinde metro hatlarının yeni tarife düzenlemesi vatandaşlarla paylaşıldı.

Metro İstanbul'un duyurusunda yer alan ifadeler:

"-İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 1 Aralık 2020 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

-Hatlarımızın sefer başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamış, sadece TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı kapanış saati 21.00 olarak değiştirilmiştir.

-Tüm hatlarımızda hafta içi 06:00-21:00 arasında normal tarife ile, 21.00-24.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapılacaktır."

#MetroDuyuru

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta içi seferlerimiz bugün itibarıyla aşağıdaki şekilde yapılacaktır:



🔴06.00-21.00 saatleri arası normal tarife

🔴21.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla



Ayrıntılar👉https://t.co/ffoQYxb5Us Metro İstanbul (@metroistanbul) December 1, 2020

İBB'den seferdeki otobüs sayısının azaltıldığı iddialarına açıklama

Öte yandan, İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin seferdeki otobüs sayısını azalttığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek geçen yıl ve şu anki verilerin yer aldığı bir tablo paylaştı.

Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İBB'nin seferdeki otobüs sayısını azalttığı iddiası külliyen yalandır. Yolcu sayısı yarı yarıya azalmasına rağmen tüm otobüslerimiz seferdedir, Covid-19 tedavisi gören şoförlerimizin dışında tüm çalışanlarımız da görev başındadır."