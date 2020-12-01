CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
|01 Aralık 2020 21:26
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Erkek, Twitter hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Erkek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün çektirdiğim tomografi sonucunda Covid-19 pozitif çıkmıştır. Tedavim başlamıştır. Maske, mesafe ve diğer önlemlere uymaya özen gösterelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."
Bugün çektirdiğim tomografi sonucunda Covid-19 pozitif çıkmıştır. Tedavim başlamıştır. Maske, mesafe ve diğer önlemlere uymaya özen gösterelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) December 1, 2020
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