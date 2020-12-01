Kervan Gıda'nın yüzde 7.7'sini Norveç Varlık Fonu aldı
Norveç Varlık Fonu, Kervan Gıda'nın yüzde 7.7'sine tekabül eden 4.000.000 TL tutarında hisse satın aldı.
|01 Aralık 2020 21:32
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26-27 Kasım 2020 tarihlerinde talep toplaması gerçekleşen Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'de rekor rakamlar görülürken beklentilerin oldukça üzerinde talep toplayan şirkete yabancı fonların da ilgisi vardı.
Bloomberg'in haberine göre, Oyak Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımladığı bir bildiride şirketin halka arzında yüzde beşten fazla pay alanların tablosunu paylaştı.
Tabloya göre, Norveç Varlık Fonu (Norges Bank Investment Management) halka arz edilen payların yüzde 7.7'sini satın aldı. Satın alınan payların nominal tutarı TL bazında 4.000.000 oldu.
Norveç Varlık Fonu'nun 74 ülkede 9202 adet şirkette yatırımı bulunmaktadır. Fonun büyüklüğü ise 10.8 trilyon NOK yani yaklaşık 1.2 trilyon dolara tekabül etmektedir.
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