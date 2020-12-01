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Spotify, 2020'nin en çok dinlenenlerini açıkladı

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformu Spotify, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının damga vurduğu 2020'de en çok dinlenen sanatçı, albüm, şarkı, çalma listesi ve podcast'lerini açıkladı. Türkiye'de zirveye Ezhel oturdu.
 01 Aralık 2020 21:36
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Spotify, 2020'nin en çok dinlenenlerini açıkladı

Türkiye'de 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı üste üste üçüncü kez Ezhel olurken, ikinci sıraya yerleşen Sezen Aksu, TOP 5 sanatçı listesindeki tek kadın ve tek pop sanatçısı oldu. Türkiye'de en çok dinlenen üçüncü sanatçı Murda olurken, Sagopa Kajmer dördüncü, Patron ise beşinci sıraya yerleşti.

Türkiye'nin TOP 10 sanatçı listesinde rap müziğin ağırlığı hissedilirken, pop müzik de Sezen Aksu'nun yanı sıra, Zeynep Bastık, Emir Can İğrek gibi isimlerle TOP 10 sanatçı listesindeki yerini aldı. Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Dolu Kadehi Ters Tut gibi indie gruplar da 2020 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen 10 sanatçısı arasında yer aldı. TOP 10 listesindeki sanatçıların tamamı Türk sanatçılardan oluştu.

Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçı listesinde zirve değiştirmedi

Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçı listesinin zirvesindeki isim 2017 yılından beri değişmedi ve yine Sezen Aksu oldu. Sezen Aksu'yu ikinci sırada Zeynep Bastık, üçüncü sırada ise Billie Eilish takip etti. Listenin dördüncü sırasında Sertab Erener yer alırken, beşinci sıraya ise Sena Şener yerleşti.

Spotify 2020 - Yılın Türkiye TOP listeleri

Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar:

  1. Ezhel
  2. Sezen Aksu
  3. Murda
  4. Sagopa Kajmer
  5. Patron
  6. Yüzyüzeyken Konuşuruz
  7. Zeynep Bastık
  8. Emir Can İğrek
  9. Gazapizm
  10. Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

  1. Sezen Aksu
  2. Zeynep Bastık
  3. Billie Eilish
  4. Sertab Erener
  5. Sena Şener
  6. Göksel
  7. Tuğçe Kandemir
  8. Dua Lipa
  9. Sıla
  10. Lana Del Rey

Türkiye'de en çok dinlenen müzik grupları:

  1. Yüzyüzeyken Konuşuruz
  2. Dolu Kadehi Ters Tut
  3. Duman
  4. Pinhani
  5. Adamlar
  6. Mor ve ötesi
  7. MaNga
  8. Perdenin Ardındakiler
  9. İkiye On Kala
  10. BTS

Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:

  1. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel
  2. Unutulacak Dünler - Gazapizm
  3. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
  4. Leila - Reynmen
  5. AYA - Murda, Ezhel
  6. Sağı Solu Kes - Gazapizm
  7. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
  8. Nimet - Didomido, Eglo G
  9. Dance Monkey - Tones And I
  10. Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala

Türkiye'de en çok dinlenen albümler:

  1. Made In Turkey - Murda, Ezhel
  2. HİZA - Gazapizm
  3. Lights Out - Ufo361
  4. DOĞA - Murda
  5. Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz
  6. Dünya Günlükleri - Adamlar
  7. Müptezhel - Ezhel
  8. ORMAN KANUNLARI - Ben Fero
  9. Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut
  10. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish
Memurlar.Net
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