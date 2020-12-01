Spotify, 2020'nin en çok dinlenenlerini açıkladı

Türkiye'de 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı üste üste üçüncü kez Ezhel olurken, ikinci sıraya yerleşen Sezen Aksu, TOP 5 sanatçı listesindeki tek kadın ve tek pop sanatçısı oldu. Türkiye'de en çok dinlenen üçüncü sanatçı Murda olurken, Sagopa Kajmer dördüncü, Patron ise beşinci sıraya yerleşti.

Türkiye'nin TOP 10 sanatçı listesinde rap müziğin ağırlığı hissedilirken, pop müzik de Sezen Aksu'nun yanı sıra, Zeynep Bastık, Emir Can İğrek gibi isimlerle TOP 10 sanatçı listesindeki yerini aldı. Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Dolu Kadehi Ters Tut gibi indie gruplar da 2020 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen 10 sanatçısı arasında yer aldı. TOP 10 listesindeki sanatçıların tamamı Türk sanatçılardan oluştu.

Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçı listesinde zirve değiştirmedi

Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçı listesinin zirvesindeki isim 2017 yılından beri değişmedi ve yine Sezen Aksu oldu. Sezen Aksu'yu ikinci sırada Zeynep Bastık, üçüncü sırada ise Billie Eilish takip etti. Listenin dördüncü sırasında Sertab Erener yer alırken, beşinci sıraya ise Sena Şener yerleşti.

Spotify 2020 - Yılın Türkiye TOP listeleri

Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar:

Ezhel Sezen Aksu Murda Sagopa Kajmer Patron Yüzyüzeyken Konuşuruz Zeynep Bastık Emir Can İğrek Gazapizm Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

Sezen Aksu Zeynep Bastık Billie Eilish Sertab Erener Sena Şener Göksel Tuğçe Kandemir Dua Lipa Sıla Lana Del Rey

Türkiye'de en çok dinlenen müzik grupları:

Yüzyüzeyken Konuşuruz Dolu Kadehi Ters Tut Duman Pinhani Adamlar Mor ve ötesi MaNga Perdenin Ardındakiler İkiye On Kala BTS

Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:

Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel Unutulacak Dünler - Gazapizm Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık Leila - Reynmen AYA - Murda, Ezhel Sağı Solu Kes - Gazapizm Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz Nimet - Didomido, Eglo G Dance Monkey - Tones And I Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala

Türkiye'de en çok dinlenen albümler: