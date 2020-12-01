Bir İl Sağlık Müdürü'nün daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
|01 Aralık 2020 22:19
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Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Pehlevan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgını önlemek amacıyla sağlıkçılar olarak yoğun bir mesai içinde olduklarını hatırlattı.
Sırt ağrısı şikayeti üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını aktaran Pehlevan, test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.
Pehlevan, tedavisinin evde devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat ediyordum ama benim ya da kişilerin dikkat etmesi yetmiyor, tüm toplumun dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız kalabalık ortamlardan uzak durmalılar. İlaç kullanımı önemli, ben de ilaçlarımı kullanıyorum. İlaçlar hastaneye yatış olasılığını düşürüyor. Yoğun bakıma gitme olasılığını düşürüyor. Bütün ilaçlar hastanelerden ücretsiz veriliyor. Vatandaşlarımız pandemi polikliniğinden çıkarken ilacını sorsun. İlacını alsın ve kullansın."Ardahan İl Sağlık Müdürü Özdemir'in testi pozitif çıktı İl Emniyet Müdürü koronavirüse yakalandı
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