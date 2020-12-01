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Ticaret Bakanlığı mesai genelgesini yayımladı

Ticaret Bakanlığı, 10:00-16:00 mesai uygulamasına geçilecek bakanlık merkez ve taşra birimlerini belirledi.
 01 Aralık 2020 22:42
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Ticaret Bakanlığı mesai genelgesini yayımladı

Ticaret Bakanlığı 10:00-16:00 mesaisinin uygulanacağı bakanlık merkez ve taşra birimlerini belirledi.

- Buna göre 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren merkez teşkilatı birimleri, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'de çalışma saatlerinin başlayış ve bitişleri saat 10:00-16:00 olarak uygulanacak.

- Ancak, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bunların bağlı birimleri ile Serbest Bölge Müdürlüklerinde hizmetin aksamaması amacıyla 10:00-16:00 mesaisi uygulanamayacak.

- Ticaret İl Müdürlükleri için mesai uygulamasına ise Valilikler karar verecek

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