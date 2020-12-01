1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü oyuncu Erdoğan'a hakaretten hakim karşısına çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile hakkında, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenen 80 yaşındaki oyuncu Nilüfer Aydan'ın (Aydan Canbula) yargılanmasına başlandı.
 01 Aralık 2020 22:50
+Aa- Yazdır
Ünlü oyuncu Erdoğan'a hakaretten hakim karşısına çıktı

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Nilüfer Aydan (80)katıldı. Tayin edilecek avukat huzurunda savunma yapmak istediğini belirten Aydan, şu an tansiyonunun da yüksek olduğunu savunarak savunma yapmayacağını beyan etti. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da sundukları dilekçe ile katılma talebinde bulundular. Bugünkü duruşmaya katılmayan avukatlar, mazeret dilekçesi de sundular. Müştekinin katılma talebinin kabulüne karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Nilüfer Aydın'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işlediği savunuluyor. İddianamede, şüphelinin ifadesinde bazen parkta oturduğu sırada telefonunu gençlere vererek bir şeyler yazdırdığını, suça konu paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığı, suça konu paylaşımları telefonunu verdiği gençlerin yazmış olabileceğini söylediği belirtiliyor. İddianamede şüphelinin, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 5.5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk gemisine arama soruşturmasında FETÖ incelemesi
01 Aralık 2020 22:55		 Gülistan Doku soruşturmasında bir polise kamu davası açıldı
30 Kasım 2020 23:23
İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma izni verildi
30 Kasım 2020 14:03		 CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
29 Kasım 2020 16:22
İşte Menemen dosyasının detayları! Başkan acil para bekliyor
29 Kasım 2020 07:51		 İntihar dediler, polis kocası tarafından vurulduğu ortaya çıktı
28 Kasım 2020 18:47
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi
27 Kasım 2020 19:36		 Elazığ depreminde yıkılan Dilek Sitesi ile ilgili dava açıldı
25 Kasım 2020 20:44
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Eşinden boşandırdı, kredi çektirdi...
24 Kasım 2020 14:52		 Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, kumar masasında yakalandılar
24 Kasım 2020 14:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:50 - AK Parti Menemen'deki seçim sonucuna itiraz edecek23:26 - Bakan Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi23:23 - 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde KBÜ'den iki isim23:05 - Dr. Toker: Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının23:03 - Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ele geçirildi23:01 - ÇÜ'den 8 bilim insanı, en başarılılar listesinde
22:59 - Mühendis müteahhitliği bıraktı, hayvan çiftliği kurdu22:58 - Ankara il sağlık müdürü 112 merkezini ziyaret etti22:57 - Temizlik işçisi, bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti22:55 - Türk gemisine arama soruşturmasında FETÖ incelemesi22:54 - Darülaceze'de 'kapalı' 9 ay22:50 - Ünlü oyuncu Erdoğan'a hakaretten hakim karşısına çıktı
22:50 - ASKİ'de de, sadece saat 10:00 ila 16:00 arasında hizmet verilecek22:47 - Ankara Valiliği mesai saatleri genelgesini yayımladı22:45 - 'İşten yeni çıktım' bahanesi işe yaramadı: Ceza yediler22:42 - Ticaret Bakanlığı mesai genelgesini yayımladı22:19 - Bir İl Sağlık Müdürü'nün daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
22:12 - EGM'den İmamoğlu'na suikast iddialarına ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
Memurluğa atandığını 17 yıl sonra öğrendi, AYM ret verdi
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı
İstanbul dahil oniki ilde, yeni mesai saatleri genelgesi yayımlandı
Bilim Kurulu üyesi: Bu ilde yeni yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz
ALES, YÖKDİL ve 6 sınav daha ertelendi
90 KPSS puanlı tüm adaylar, şartları taşımadığı gerekçesiyle elendi
12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
27. dönem POMEM'e başvuracak adayların 10 talebi
2 hafta sonra aşı yapılmaya başlanacak, ilk aşıyı Sağlık Bakanı olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ikaz 1
ne alırsınız sorusuna verilen fark etmez cevabı 2
güneş sistemini tartışan gençler 1
hisseli harikalar kumpanyası 2
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
mülakatta adayların tamamına 100 puan verilmesi 1
bu işten 1.derecede bilim kurulu sorumludur 2
Blockchain 1
sosyal yardımı 15 den 2 ye düşürmesi 4
kasım ayı sözlük puan sıralaması 10
SON İLANLAR
Karatay Belediyesi İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam