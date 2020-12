Darülaceze'de 'kapalı' 9 ay

BAHÇENİN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Mart ayında Darülaceze sakinlerinin sağlığını korumak adına dış dünyaya kapıları kapattı, ziyaretçi giriş çıkışını durdurdu. Yaz aylarında ziyaretçi yasakları biraz gevşetilerek haftada bir gün 15 dakika süreyle maske, mesafe kuralına uygun olarak ziyaretçiler hasta bakıcıların eşliğinde yakınlarıyla tesis bahçesinde görüşme imkanı buldu. Ancak vaka sayılarındaki artışla birlikte bu uygulama da son buldu. Sakinler ise bu kapalı dönemde günlerini yeşillikler içindeki bahçede geçiriyor. Her birim günün belirli saatlerinde bahçeye çıkıyor, yürüyüş yapıp, kedilerle oynuyor, açık havada bulmaca çözüyorlar. Kimisi yürüyüş yapıyor, kimisi ise hasta bakıcısı ile birlikte tekerlekli sandalyesinde gezinti yapıyor. Maske ve mesafe kuralına uygun olarak bahçe keyfi yapan sakinler, yemeklerini ise odalarında tüketiyor. Yakınları ile görüşmek isteyenler ise telefonla sesli ya da görüntülü arama yapıyor. Sakinlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaları içinde çalışmalar yapılmış. Darülaceze'nin içinde bulunan kantinde, günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler piyasanın altında fiyatlara satılıyor.

"ŞU DURUMDA YAKINLARIMIZLA GÖRÜŞEMİYORUZ, SADECE TELEFONLA GÖRÜŞEBİLİYORUZ"

Darülaceze'ye ziyaretçi girişleri 11 Mart'ta kapatıldı. Yaz döneminde, burada kalan sakinlerin yakınlarına 10-15 dakikalık sürelerle, maske mesafe kuralına uygun ziyaret izni verildi. Ancak vaka sayılarındaki artışla birlikte bu uygulama kaldırıldı. Sakinler yakınlarıyla telefonla görüşebiliyor.

Darülaceze'de 4 yıldır yaşayan 71 yaşındaki Hikmet Geyik, "Emniyetteyiz hamdolsun. Darülaceze'de bütün tedbirler alındı, bütün sakinlerimiz çok iyi durumda. Her zaman bakıldığımızın en üst düzeyinde bakılıyoruz, tedbirler alındı. Herkes mesafeli, maskeli. Burada odamızdayız, yürüyüşlerimiz var, küçük bir ormanın içerisindeyiz. Ara sıra çıktığımızda oturuyoruz ama mesafeli, arkadaşlarla değil. Odamızda oturuyoruz, televizyon seyrediyoruz, geçiyor günlerimiz. Hiçbir sıkıntımız yok hamdolsun" dedi.

11 yıldır Darülaceze'de kalan 51 yaşındaki Abbas Çamur ise, "Günlerimiz çok güzel geçiyor, çok dikkatli davranıyoruz. Başkanımız olsun, memurlarımızdan Allah razı olsun, onların sayesinde güvence altındayız. Şu anda dışarıya sadece hava almaya çıkıyoruz, sonra tekrar odamıza geçiyoruz. Bahçemiz çok güzel ama şu anda koronavirüs olduğu için rahat dolaşamıyoruz. Şu durumda yakınlarımızla görüşemiyoruz, sadece telefonla görüşebiliyoruz" diye konuştu.

"BİZİM SADECE 10'UN ÜZERİNDE DOKTORUMUZ VAR"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, şunları söyledi:

"Darülaceze hakikaten dünyada örnek bir kurum. Sekiz ayı aşkın süredir burada kalan insanların mutlu ve huzurlu olmaları için burada çalışan insanlar elinden gelen azami gayreti gösteriyorlar. Buradaki sağlık personeli aylarca, 3 ayın üzerinde burada yatılı kaldı buradaki insanlara, tanımadığı, kan bağı olmayan, akrabalık bağı olmayan insanlara aylarca yardım ediyor. Biz 10 günlük program yapıyoruz. Sağlık personeli 10 gün burada kalıyor, buradaki hastaya hizmet ediyor. Tabii Darülaceze'yi merak ediyorlar. 'Acaba burada insanlar ne yapıyor, nasıl yaşıyor, bir hapishane hayatı gibi mi? 'Şu 30 bin metrekare alan içinde insanlar tavanları 4 metre geniş odalarda kalıyor ve yaşıyorlar. Burada 500 küsür insan kalıyor, 400'ün üzerinde de çalışan var, bizim sadece 10'un üzerinde doktorumuz var. Burada her ne kadar dışarı çıkıp her ne kadar her şeyi önüne koysanız da insanlar farklılık istiyor, değişiklik istiyor. Biz pazarı onların ayağına getirdik. Pazar yerine giderlerse o kalabalıkta virüs bulaşır. Ondan dolayı biz belli bu işleri yapan kuruluşlarla iş birliği yaptık, kantinimizde onların pazarda bulacağı ürünleri getiriyoruz ve daha uygun fiyata onlara veriyoruz. Her odada televizyon var, hepsinin telefonu var, sıkılma ihtimalleri yok. Burada tıbbi kadromuz, hizmetli kadromuz canla başla çalışıyorlar. Her hafta toplanan daimi bir heyetimiz var 18 kişilik. Eğer bir ek tedbir alınması gerekiyorsa alıyoruz. Belki dışarıda özel kreşler kapatıldı ama burada kalan yatılılarımız var, çocukları var. Biz onlara burada kreş imkanını sağlıyoruz yani personel kreşi. Memleketi yönetenlerin aldığı bütün tedbirlere, bütün kararlara biz riayet etmeye gayret ediyoruz."

"GAZETE VE KİTAP OKUMA İÇİN TEDARİK SAĞLIYORUZ"

"8 ayı aşkın zamandır bu pandemi sürecinde biz öncelikle dışarıdan gelen ziyaretçilerin girişini kapattık, bizim sakinlerimizin de dışarıya çıkmalarına engel olduk." diyen Darülaceze Başhekimi Dr. Ufuk Yurtsever de şöyle konuştu:

"Sadece yaz döneminde kısa süreli rahatlama olduğu dönemde kısa süreli ihtiyaçları olduğu için başında hasta bakıcı ile beraber bir etkinlik düzenlemiştik. Şu an onları da kısıtladık. Toplu yapılan etkinliklerimizin hepsini iptal ettik, ancak bireysel etkinliklere müsaade ediyoruz. Gazete ve kitap okuma için tedarik sağlıyoruz ya da bahçede yapmak istedikleri bir şey olursa bunlara sosyal mesafeyi koruyarak müsaade ediyoruz. İçeride sıkılmalarını oldukça engellemiş olduk. Ama biz bahçeyi de belli saatlerde belli birimlerin kullanımına müsaade ederek en azından daireler, birimler arasında temasında önüne geçmiş olduk. Belli saatlerde belli daireler bahçeyi kullanıyor. Kişisel koruyucu donanımlarımızı tedarikini sağladık çalışanlar için öncelikler. Daha çok gıda takviyelerine ağırlık verdik, bir de ilçe sağlık müdürlüğü ve filyasyon ekibiyle temas halindeyiz, erken tanı için çalışmalarımızı yapıyoruz. Baştan yakınlarıyla görüşme konusuna kısıtlama getirmiştik. Ne bizim sakinlerimiz dışarıya çıkabiliyordu, ne dışarıdan içeriye alıyorduk. Havaların ısınmasıyla bahçedeki çardak alanlarında 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ve en az 2 metrelik mesafeyi koruyacak şekilde maskeli olarak görüşmelerine imkan tanıdık. Bu iki tarafı da çok rahatlattı."

Darülaceze'de pandeminin başında 3 vakanın görüldüğü ancak geçen süre içinde koronavirüs nedeniyle can kaybının olmadığın da kaydedildi.