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Türk gemisine arama soruşturmasında FETÖ incelemesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Türk bayraklı Roseline-A isimli geminin, Türkiye tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen, uluslararası mevzuata aykırı şekilde açık denizde durdurulup aranması nedeniyle başlattığı soruşturmada FETÖ üyelerinin sosyal medya paylaşımlarını da değerlendirmeye aldı. DHA'nın edindiği bilgilere göre terör örgütü üyelerinin uzun bir süredir Türkiye'nin Libya'da darbeci Hafter'e karşı Ulusal Hükümeti desteklemesi ve verdiği destekle ilgili sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı kara propagandanın, Almanya ve Yunanistan'ın uluslararası mevzuatı çiğneyerek aksiyon almasına neden olduğu incelenecek.
 01 Aralık 2020 22:55
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Türk gemisine arama soruşturmasında FETÖ incelemesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AB tarafından yürütülen İrini Harekatı'nda "Hamburg" isimli Alman savaş gemisinin Ambarlı Limanı'ndan Libya Musirata'ya boya, boya malzemesi ve insani yardım taşıyan "MV Roseline A" adlı Türk bayraklı ticaret gemisinde hukuka aykırı arama yapmasıyla geçen hafta re'sen başlattığı soruşturmada, FETÖ hesaplarının sosyal medya paylaşımlarını da değerlendirmeye aldı. FETÖ üyeleri uzun bir süredir Türk gemilerinin Libya'ya silah taşıdığı iddiasını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, sığındıkları Avrupa ülkelerinde Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturmaya ve harekete geçirmeye zorladığı belirlendi. Terör örgütü üyelerinin paylaşımlarından, FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasına benzer kara propagandayı Libya konusunda da yapmaya çalıştığı değerlendirildi.

MİT TIR'LARI KUMPASIYLA AYNI KARA PROPAGANDA

FETÖ üyelerinin Türk ticaret gemisi aranmadan aylar önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "Suriye-MİT TIR'ları, Libya-Türk Savaş Gemileri", "MİT TIR'larından MİT gemilerine", gibi kara propagandalarla uluslararası kamuoyunda Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalıştığı dikkat çekti. Terör örgütü üyelerinin Libya'da şehit olan MİT görevlisini de sosyal medya hesaplarından aynı kumpasa alet etme çalıştığı belirlendi. Örgüt Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin Libya'da Ulusal Hükümete verdiği destekten duyduğu rahatsızlığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı yalan haberlerle artırmayı hedeflediği değerlendirildi.

TEHDİT VE PROVOKASYON

AB'nin Libya Hükümeti, Türkiye ve NATO'yla istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı çerçevesinde Libya'nın Musirata Limanı'na boya, boya malzemesi ve insani yardım malzemeleri taşıyan "MV Roseline A" adlı Türk bayraklı ticaret gemisi 22 Kasım'da durdurularak hukuka aykırı arama yapılmıştı. Türk ticaret gemisine hukuksuz ve zorbalıkla yapılan arama Türkiye'ye yönelik açık bir tehdit ve provokasyon olarak değerlendirildi.
DHA
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