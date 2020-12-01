Ankara il sağlık müdürü 112 merkezini ziyaret etti
Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Müdürlük 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek personelin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı tebrik etti.
|01 Aralık 2020 22:58
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Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Müdürlük 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek personelin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı tebrik etti.
Sahada görevli 112 ambulans çalışanlarına telsizden seslenen Sağlık Müdürü Gülüm, ''Acil Sağlık Hizmetleri Haftanızı tebrik ediyorum, hayırlı mesailer diliyorum'' dedi.
Ziyarette, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İshak Şan, Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Celal Almaz ve İl Ambulans Servisi Başhekimi ile Yardımcıları yer aldı.
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